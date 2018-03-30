内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >软件之家>工具应用

街机模拟器MAME v0.196发布：性能大幅提升

2018-3-30 8:57:37来源：IT之家作者：孤城/实习责编：孤城/实习评论：

IT之家3月30日消息  MAME 0.196 已发布。MAME 最初是街机模拟器，随着时间的推移，MAME 吸收了姊妹项目 MESS（多模拟器超级系统），所以 MAME 现在还记录了各种各样的（大多是老式的）电脑游戏、掌机游戏和电子游戏。

MAME 是模拟器历史上最优秀的多机种的街机模拟器之一，同时也是生命力最旺盛的街机模拟器。从 1997年2月5日发布第一个版本起，MAME 已经经历了数年的开发，同时也经历了各种版本及多个开发者的变迁。作为功能最强大的街机模拟器，覆盖面涵盖许多我们熟悉的街机机板，同时也支持各种不同的 PC 操作平台，并针对不同的 CPU 处理器开发了对应的优化版本

新版本针对一些游戏的重启、存档、地图和游戏过程进行了优化，现在能更好的运行和模拟，并修复了某些游戏没有声音的问题

目前，MAME 的游戏列表里有近3万个游戏，可以运行的游戏有数千个。

很多七零后、八零后曾迷恋的街机游戏，都已经可以在电脑上用 MAME 运行，有过玩街机童年的“小”伙伴们不妨下载下来，重温那段无忧无虑的岁月。

下载链接：

MAME v0.196 32位：点此下载

MAME v0.196 64位：点此下载

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：MAME模拟器街机

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10