Wine 3.5开发版发布

IT之家4月1日消息 近日，类Unix操作系统Windows程序兼容层Wine正式更新了3.5开发版本，开始支持RSA和ECDSA加密密钥、改进的清单文件解析器等等。

Wine（“Wine Is Not an Emulator”的首字母缩写）是一个能够在多种POSIX-compliant操作系统（诸如Linux，macOS及BSD等）上运行Windows应用的兼容层。Wine不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的Windows逻辑，而是將Windows API调用翻译成为动态的POSIX调用，免除了性能和其他一些行为的内存占用，让你能够干净地集合Windows应用到你的桌面。

今年1月底，Wine 3.0正式发布，并且放出了可在安卓平台上安装运行的APK。在打开时，这款软件可以呈现一个全屏的Windows界面，还包括了开始菜单。

目前，约有25000个应用程序与Wine兼容。最受欢迎的游戏包括《最终幻想XI》、《军团要塞2》等等。

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