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Wine 3.5开发版发布

2018-4-1 20:17:37来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月1日消息 近日，类Unix操作系统Windows程序兼容层Wine正式更新了3.5开发版本，开始支持RSA和ECDSA加密密钥、改进的清单文件解析器等等。

Wine（“Wine Is Not an Emulator”的首字母缩写）是一个能够在多种POSIX-compliant操作系统（诸如Linux，macOS及BSD等）上运行Windows应用的兼容层。Wine不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的Windows逻辑，而是將Windows API调用翻译成为动态的POSIX调用，免除了性能和其他一些行为的内存占用，让你能够干净地集合Windows应用到你的桌面。

今年1月底，Wine 3.0正式发布，并且放出了可在安卓平台上安装运行的APK。在打开时，这款软件可以呈现一个全屏的Windows界面，还包括了开始菜单。

目前，约有25000个应用程序与Wine兼容。最受欢迎的游戏包括《最终幻想XI》、《军团要塞2》等等。

下载地址：点此访问

更新日志：

  • 更多的Vulkan支持，包括vulkan-1装载机。

  • 支持RSA和ECDSA加密密钥。

  • 改进的清单文件解析器。

  • 在文件对话框中支持位置工具栏。

  • 各种错误修复。

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关键词：Wine

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