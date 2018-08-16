国产红芯号称自主研发浏览器核心，结果被扒是谷歌Chrome换层皮

IT之家8月16日消息 近期，号称自主研发浏览器核心产品的“红芯”公司宣布完成2.5亿C轮系列融资。目前，世界上有四大浏览器内核：苹果的WebKit、谷歌的Blink、微软Trident和火狐的Gecko，这四大浏览器内核无一例外均为国外企业所开发。

虽然目前一众国产浏览器均有自己的特点，也更符合国人的使用习惯，但是国内大品牌浏览器也是在国外浏览器内核上进行二次开发的成果！而红芯国产浏览器官网，宣称其是中国首个自主创新内核的智能浏览器。

然而，这真的是自主研发的浏览器内核吗？一试便知！抱着试一试的心态，笔者将红芯浏览器下载下来试用一下，好家伙，安装时连安装位置都不给我选择的机会，直接就安装在C盘里面了。打开浏览器，笔者按照查看谷歌浏览器内核的方式随便开了一个网页之后打开开发者工具，在console下输入navigator.appCodeName回车后返回的信息居然有国外浏览器的产品代号：Mozilla。

笔者继续在控制台输入navigator.appVersion返回的结果是：Chrome/49.1.2623.213。这居然还是49.1版本的谷歌浏览器内核！

到了这里，事实证明这又是一个经通过谷歌浏览器内核进行二次开发的浏览器！说明红芯国产浏览器不过是一个套壳浏览器，居然还能融资2.5亿。

下面是微博网友@Touko 的动态解压图，出现了Chrome字样。

相关阅读：

《换壳谷歌Chrome的红芯浏览器，曾拿数百万政府和国企订单》

《国产红芯浏览器被指造假背后：一位号称创造404页面的程序员》

《被指使用谷歌Chrome内核，红芯浏览器回应：有其他创新》