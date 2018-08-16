国产红芯浏览器被指造假背后：一位号称创造404页面的程序员

文/问耕

来源：量子位

非常不想再见这样的消息。

又一个打着“自主创新”、“打破美国垄断”、“安全”等旗号的“国产”科技产品，主动暴露自己，反被推上风口浪尖。

这个产品就是：红芯浏览器。官网标明，这是一款“中国唯一获得国产麒麟操作系统和飞腾芯片兼容性认证的浏览器”。而且还结合了人工智能和大数据分析技术……

昨日，红芯召开发布会，宣布完成2.5亿元C轮系列融资。

很快打脸的事情就来了。

微软海龟搞创新被指抄袭

红芯发布融资消息时透露，“主要的投资方来自红芯目标行业市场的战略投资，除了上市公司和政府客户外，晨兴资本、达晨创投、IDG资本继续跟投。”

红芯创始人兼CEO陈本峰说：“我们要在这个领域上突破，打破美国垄断，打造中国首个自主创新的浏览器内核。”

仿佛平地一声雷，国产突破完成了。

不过，这个之前名不见经传、很多人第一次听说的浏览器，马上就被各路“揭老底战斗队”的高手们盯上了。

微博用户@Touko做了一个并不复杂的证明：把红芯浏览器的安装文件多次解压后，大家熟悉的Google Chrome浏览器文件出现了~

@Touko还制作了一份动图用以说明。

多次压缩打包，这个操作很骚。

另一位微博用户@泷涯直接安装了红芯浏览器，他写道：“安装完成后，我打开了安装目录。然后我就被雷到了：要不要那么明目张胆？文件结构基本上一模一样，甚至于“属性”里的Chrome都没有改掉？”

一个“自主创新”的浏览器，安装目录里也有别人的LOGO。这可能是在“致敬”Chrome吧？

@泷涯给出结论：

整体就是一个“换肤版”的Chrome。内核版本是49。不管是功能还是服务，其实都还不如那一批国产浏览器。

顺便说一句，目前最新的Google Chrome浏览器，版本已经到68。有网友指出，之所以红芯使用了49内核，可能是考虑兼顾XP用户。

哪些用户在用红芯浏览器？

官网放了一些用户的案例，号称“覆盖政府、金融、能源、高端制造、基建、交通、地产等十余个行业”，我们直接截图吧。

第一家单位名我们处理了一下。其他详情您可以去官网自己看。

以及，浏览器也不是唯一的业务。红芯主要卖的是一套“红芯隐盾”，浏览器是其中一个重要部件。简单来说，“红芯隐盾”主打安全上网。参考价格：360元/人/年+管理后台30万/每台+网关15万/每台。

提醒一下，如果你现在想下载安装红芯浏览器，我们抱歉的通知您：官网已经不提供下载服务了。下载页面只能看，按钮点击无效。

而之前这个下载页面，还曾经短暂的404。

△ 截图来自微博用户@水兽登革热

80后莆田程序员和他的一颗红芯

在之前的采访报道中，这位80后被描绘为“来自莆田的程序员学霸”。根据此前《中华儿女》的采访，可以还原陈本峰的经历。

1998年，陈本峰以福建莆田全市高考理科第三名的成绩，考入中国科技大学。

2000年，由于编程能力出众，本科导师带陈本峰涉足讯飞的项目。陈本峰说：“自从加入讯飞，我的生活费就全靠自己了，没有再向家里要钱。如今科大讯飞已经成功上市，市值最高达300亿元。”（科大讯飞2008年上市）

本科毕业后，陈本峰赴香港科技大学计算机系攻读硕士学位。

2006年，研究生毕业的陈本峰加入微软，“担任IE浏览器核心研发工程师，参与开发了IE8、IE9、IE10浏览器”。

据千人计划网的报道，陈本峰“编写的IE 404页面，从IE8一直沿用至今”。在更多的报道中，陈本峰被形容为404的缔造者，“为微软省了2.97亿”。

我上网时间短，不知道这里说的404是哪种404，反正红芯的官网这次用了一次。

2012年，陈本峰离开微软，前往香港创立云适配公司。当时正是互联网向移动互联网转型的时期，云适配要解决的问题是：“用一行代码解决跨屏网站的网页跨平台、跨屏适配问题，实现企业的跨平台和跨屏适配”。

2017年12月，红芯与中科院计算机网络信息中心共同成立了移动应用与红芯云安全联合实验室，“结合人工智能和大数据分析技术，着力于浏览器内核安全性方面的技术和理论研究，致力于打造新一代浏览器核心技术”。

后来，云适配连公司名也改了。

微博用户@老编辑不上班说：“中兴是416被宣布制裁的，云适配是五一放假后就宣布改名红芯的。从这一点来说，还是要为创业公司的执行力点赞的”。

此番融资后，红芯联合创始人兼COO高婧表示，现在“既有政治红利又有技术红利”。高婧说：“我们未来的目标是让每个中国人，每天工作的第一件事情就是打开红芯。”

总之，改了名的云适配，走上了现在这条有特色的发展道路。但不知道什么原因，搞了好多年IE浏览器的陈本峰，现在被指抄袭对象是Chrome。

目前红芯对外界的指责还没有做出公开回应。