红芯浏览器造假事件背后：谈谈不为人知的软件行业内情

文/何晓阳

来源：阿尔法工场

初识红芯

红芯这家公司，我不算特别熟悉，但也不陌生。

2015年SaaS（软件即服务）风起之后，就跟这家当时还叫“云适配”的公司打过交道，跟两个创始人陈本峰和高婧都聊过，彼此印象还不错。

当时他们的业务是给政府网站做手机显示的HTML页面适配。当时是晨兴和IDG投了钱，从这两家基金就能看出来，这家公司走的是“高大上”或者是“小清新”的路线。

再后来，我一个原来做投资的朋友转行做了FA（财务顾问），在去年接了云适配的案子，那个时候已经改名叫红芯安全。

我那个时候也在一家基金（三行资本，北理工系基金）做投资合伙人，看一些企业服务领域的项目，因此看到了红芯的BP，当时已经以政府客户的上网安全为主打业务。

我看完后觉得，财务数据还可以，但也不是特别突出，后续也并没有跟进。

再加上投资方里面有达晨，我大概了解，达晨这家基金，对于企业的财务要求还是挺严格的，一般是有不错的盈利能力的公司，才能拿到达晨的钱。

但企业服务要想盈利，从常规意义上来说，已经不算是一个产品导向型公司。也就是说，这家公司已经发生了“基因”层面的改变。

看到红芯的融资消息，我还给我的FA朋友发了几条微信，我说：“恭喜，逆势融资不易。”

只是我有一些小的困惑，一是融资消息没有写具体领投方，只写是上市公司和政府客户。二是CEO表示马上开启下一轮融资，这些都不太寻常。

按照我了解，这家公司好像并不亏损，融到这么大一笔钱之后，还有没有马上开启下一轮融资的必要？关于这些问题，没有得到回答，我也随后就没有再进行追问。

昨天就看到了被广泛刷屏的消息，《融资2.5亿的国产浏览器之光，竟然只是谷歌浏览器换了层皮？》文章内容翔实，分析思路清晰，看完的同学自然就明白是怎么回事了。

在文中，红芯被比喻成靠打磨芯片欺骗国家基金的“汉芯”，团队创始人陈本峰，也被说成是只写过微软浏览器404页面的“莆田系”程序员。

我无意去引申这一个话题，我只是想就着这个机会，聊一聊国产软件领域广泛存在的困境。这个困境其实挺简单：作为一家软件公司，到底要不要投入真正的产品研发？

软件公司应不应该做产品研发？

这个问题，乍一看根本不是一个问题，软件公司，当然要投研发。只是我们需要细细思考的是，我们要投入多少钱到研发？

去年的时候，同样是看项目的过程中，看到一家做云的公司，是在开源Ceph（一种自由软件分布式文件系统）基础之上做企业存储业务的，当时公司规模还不大，但是已经盈利。

这家团队的说法是，自己不做研发，不做售前售后，只是通过渠道和合作伙伴的方式去推广Ceph。

我不得为这家公司绝妙的思路倾倒，一家软件公司，研发和销售都不做，那价值何在？但也同时为中国的软件事业感到悲哀，这样的公司，恐怕才是市场需要的公司。

后来这个项目，我没有跟进。不久之后，听说拿到了达晨的投资，后来几家国内的银行也做了战略投资。

我没有资格评判一家公司是好还是不好，对于企业来说，最大的价值在于创造顾客，在于给股东创造利益。在这一点来说，红芯这些公司，做的都是不错的，按照红芯现在的势头，估计三四年之后，利润就可以申请IPO了。

红芯的主要业务，并不是向企业售卖更加好用的浏览器，而是更好的满足客户行为监控的需求。

我们知道，在网络监控和应用监控领域，有一个独特的市场，叫做上网行为监控，上网行为监控是在企业入口的交换机上面进行数据抓包，对HTTP协议进行解析，监控员工的网络行为，包括QQ聊天、邮件、上网等行为，并且实时报警。

这里面有两家公司，分别是深信服(SZ:300454)和网康。

深信服已经是上市公司，业绩很好，因为之前深信服号称也做APM（应用性能管理）业务，彼此之间打过交道。

不过，深信服很快就从APM领域撤出了，想必是看出，相比较于提供更好的用户体验，还是扎扎实实的去为国家网络安全服务更加能够挣钱。

再后来，各大互联网公司开始用HTTPS代替HTTP协议，这个时候，网络包抓取解包就变成了难点，因为抓取到的都是密文，无法解析，红芯就适当的出现了。

红芯的主要作用是，红芯内置了深信服的根证书，当公司员工用红芯上网的时候，行为都是可以被监控的。红芯+深信服，真是典型的中国客户需求。所以，红芯有一大批有钱的客户。

应该说，从企业家和投资人的角度说，我们必须为创始团队喝彩，从可有可无的云适配业务，转型到刚需痛点的安全监管业务。

说实话，如果我是老投资人，我会十分感谢团队的努力。毕竟商业就是商业，商业和道德无关，而且有些特殊性问题，不是团队能够决定的。

在我还在苦苦思索APM软件价值的时候，云适配团队已经找到了自己的路。找到了在这片土地上，生存和发展下去的方法。说实话，如果我是大基金的合伙人，估计我也会投。我没跟，只是因为我觉得贵了。

可能存在的真相是，是不是投入研发并不重要，重要的是，有收入有利润才能满足二级市场的要求。

今天在中国IPO，创业板的6000万利润是刚性的门槛，未弥补亏损，则对所有烧钱求发展的SaaS及企业服务公司明确的Say No。

我们IT服务领域，有家公司叫北塔，是每隔两三年，招一批研发，花半年时间写产品，半年时间测试，产品稳定之后裁掉研发，卖个两年。然后周而复始。

这些事情，都是违背我的价值观的。但是大环境如此，企业的第一任务是生存，第二是发展。至于道德，可能只是功成名就之后的点缀罢了。

写在后面：适者生存

所以，指责红芯团队抄袭的同学们，大家可能需要想一想，研发浏览器需要多少钱？

当年我们在OneAPM做模拟测试产品线的时候，仅仅是做Firefox浏览器插件，团队就要十几个人。如果是从头做，估计研发团队要一百人以上了，而这成本每年高达几千万，又能够从用户那里收回多少钱呢？

从进化论角度讲，任何一种生物，都与周围的环境存在适应性，生物是为了适应环境而存在的。

当我们说国产软件公司的时候，我认为求全责备，拿美国公司去比较，是非常不合适的。我们之所以是这样，是因为我们身处于这样的一个环境之中。

团队的选择，也可能是无奈的选择。我无意于为谁开脱，我只是想说，在中国做软件，就是处在这样一种两难的处境，所以我选择离开了这个行业。

那未来会怎么样呢？套用一句老话：雪崩的时候，没有一片雪花是无辜的。

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