红芯致歉背后，计算机界的激辩：开源创新是否算自主创新

文/闻菲、克雷格

来源：新智元（AI_era）

导读：最近被喷的体无完肤的红芯浏览器，承认用了Chrome内核，却过分强调自主创新。那么，问题的关键就在于，基于Chromium的创新，到底算不算自主创新？新智元采访了多位专家，看看他们是怎么说的。

“自主创新”差点被红芯浏览器搞臭。

这两天，号称“世界第五颗浏览器内核、唯一属于中国人自己的浏览器内核”的红芯国产浏览器，还是被网友发现套壳Chrome，安装包内部大部分是谷歌浏览器内容，因此被骂的体无完肤。

红芯浏览器CEO陈本峰昨天在接受媒体采访时强调，红芯是基于谷歌开源项目Chromium制作的，并且官网宣传的“自主研发了智能身份认证引擎、智能行为学习引擎、智能感知渲染引擎等功能”，属于创新，在加密数据传输等方面，红芯强于谷歌浏览器。

红芯浏览器用了Chrome内核，却宣称自主创新，这是为人诟病的主要原因。

由此延伸出来计算机界争议的另一个问题：基于Chromium之类的二次开发，到底算不算自主创新？

红芯为强调“国产自主”致歉，专家：浏览器从头开始做不现实

Chromium是谷歌浏览器的开发者版本，开放源代码供第三方使用，谷歌唯一的要求是，开发者必须遵循开源协议，在产品中标明用了Chromium源代码。现在，国产的UC、猎豹、360浏览器等都使用了Chromium源代码。

红芯浏览器使用了Chromium源代码，却宣称红芯内核比肩IE、Chrome、Safari和火狐，“站在巨人的肩膀上创新”，因此连网友们都替各位巨人打抱不平。

对于网友的质疑，陈本峰在接受中国之声采访时承认，的确有些问题：

“我们如果它协议里面有，我们确实应该对他进行感谢，我觉得如果说这点我们做得不对，我们就承认我们的错误。”

但是陈本峰同时强调，红芯浏览器有创新的地方，在加密数据传输等方面，强于谷歌浏览器。

多位专家认为，陈本峰的确有相应的技术，但是在宣传上言过其实，又“掩”过其实。不少技术专家都给出了相对理性的观点。

北京理工大学计算机学院的黄华教授认为，红芯“自主创新的说法没问题，有部分自主创新即可”，基础软件的创新不可能平地起高楼，红芯并没有自称“完全自主创新”。黄华表示，国家科技重大专项“核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品”，也即所谓的核高基专项中的基础软件本身的技术路线也是基于开源。

“开源是软件产业发展的趋势。”黄华说。

美团技术学院院长、原CSDN总编刘江表示，红芯团队的项目是云适配，一直从事浏览器、Web相关研发，还是有技术积累的，宣传上确实有夸大和有意误导的情况。“现在舆论上有一种义和团风格的倾向需要纠正，中国IT产业走自主可控之路，从技术大原则来说就应该走开源路线，在继承人类已有优秀科技成果的基础上，结合真实需求，进行创新。”

刘江说，像操作系统、浏览器这种大型系统软件动辄千万行代码，全部自己从头写，既不现实，实际意义也不大。与此同时，应该严格遵守开源协议，该声明版权、原作者之类的一定要说明，更新代码该开源的也应该回馈社区。全社会应该培养这种基于开源创新的环境。

红芯官方也在致歉信中承认，公司在宣传过程中应该更强调具体功能和客户价值，而不应特别强调国产自主。

另外，对于创始人陈本峰是“科大讯飞创始团队成员”的说法，讯飞方面进行了否认，陈本峰的毕业论文在讯飞的实验室做过。同时，科大讯飞称，2013年讯飞的关联公司讯飞产投在天使轮投了300万给陈本峰的公司，后来没有再跟投。

基于开源做二次开发很正常，相比“完全自主”，更应关注“可控”

中科院计算所研究员包云岗给出了最全面和客观的评价。包云岗认为基于开源进行二次开发，在国际上是很常见的商业模式，也是开源社区很认可的一种模式，但前提是尊重开源精神，开源精神体现在两方面：一是会公开承认和致谢原始开源软件，并在代码中保留相应的开源协议与致谢；二是会根据有些开源协议的要求，公开二次开发的代码。

“例如，Red Hat开发的企业版RHEL是这家公司赚钱的来源，他们为很多世界500强企业提供基于开源Linux二次开发定制的企业版Linux和相关服务。但Red Hat循开源协议将代码开源，所以大家可以免费获取和RHEL功能一样的CentOS。RedHat不但不反对CentOS这种发行版，而且表示支持，这也让大家认可Red Hat。如今，Red Hat已经成长为一个市值超过250亿美元，年收入超过25亿美元的公司。

“开源并不等于不能赚钱，但只有基于开源精神构建的商业模式才能让大家认可和接受。但国内的一些项目和企业，背负着“自主可控”的使命，将从开源社区获取的代码贴上“自主开发”的标签。这种违背开源精神的行为，必然会引来开源社区与产业界的不齿，视为抄袭、造假等。这样的例子，红芯并不是第一个。

从国家关心的安全层面来看，最重要的是“可控”。“自主”只是实现可控的途径之一。基于开源软件进行二次开发形成的软件，也完全可以达到“可控”的要求。但是，当前本末倒置，太过刻意追求“自主”了，造成“自主”一词已被滥用。

“我觉得根本原因是以前政府在科技项目管理上对开源意义认识不够，认为基于开源软件修改的就没有技术含量，必须要“完全自主”的软件才有水平。这是科研评价的指挥棒问题。好在现在已有改观，最新的重点研发计划开始直接支持开源软件和相关生态。”

开源精神是一种超越国界的契约，是人类的共同财富。中国拥有世界上最多的程序员和工程师，但对世界开源社区却贡献寥寥。只有鼓励更多人参与到开源行动中来做出贡献，才能获得话语权，从而主导现有开源生态，乃至创建新的开源生态。

“自主创新”的确有：浏览器内核有15项专利

回过头来再看红芯浏览器（单纯从技术出发，不是洗地）。

在红芯浏览器官网上，它的核心技术介绍里包括：智能渲染引擎、私有DNS、加密缓存、国密算法支持，最关键的，就是自主创新浏览器内核。

相比普通浏览器内核，红芯自主研发了智能身份认证引擎、智能行为学习引擎、智能感知渲染引擎、安全管控引擎、数据加密沙箱等功能。

▲红色部分为红芯自主研发技术。来源：红芯浏览器官网

首先是渲染层。在Chrome、IE等普通浏览器内核中没有或者固定显示的，红芯内核称具有“智能身份认证引擎、智能感知渲染引擎和智能行为管控引擎”。

根据中国专利检索级分析网站检索结果，由美通云动（北京）科技有限公司（也即现在的红芯时代[北京]科技有限公司）申请的专利共15项，包括（括号里是申请时间）：

页面登录方法及装置、电子设备、存储介质（2018年1月30日）

浏览器参数的配置方法及装置、存储介质、电子设备（2018年1月30日）

浏览器的控制方法、装置、电子设备及计算机可读介质（2018年1月30日）

一种访问应用的方法及装置（2016年11月11日）

一种访问页面的方法及装置（2016年5月31日）

一种生成适配页面的方法及装置（2016年5月31日）

一种删除设备的方法及装置（2016年5月31日）

一种访问页面的方法及装置（2016年5月31日）

在移动端加载PC端应用页面的方法及装置（2016年5月31日）

使移动端应用页面与PC端应用页面同步的方法及装置（2016年5月31日）

将PC端应用页面转换为移动端应用页面的方法及装置（2016年5月31日）

一种利用CDN实现网页适配的方法及其系统（2015年12月21日）

一种对终端显示的图片进行适配的方法及其系统（2015年4月24日）

一种动态适配网页的方法及其装置（2015年4月24日）

一种动态匹配网页模板的方法及其装置（2015年4月24日）

其中，陈本峰的名字出现在所有专利中，后四项专利的发明人都是陈本峰一人。

由此可见，陈本峰从早期开始搭建网络浏览器，而红芯浏览器至少经历了三次主要升级。

不过，上述专利如何支撑“智能身份认证引擎、智能行为学习引擎、智能感知渲染引擎”，目前还需要更多细节。

管窥部分技术原理：从Veil看数据加密沙箱

至于安全管控引擎、数据加密沙箱等功能，现在，大多数Web浏览器都具有私人浏览模式，私人浏览模式暂时不会记录用户的浏览历史记录，但是访问的数据仍然可以隐藏在计算机的内存中。这是因为，数据在不同的处理单元和缓存之间不断移动，当内存条填满时，操作系统可能会将数据传输到计算机的硬盘驱动器上，即使在不再使用它之后，它也可以保留数天，攻击者仍可以检索它。

红芯的数据加密沙箱功能的技术细节我们不得而知，但MIT和哈佛大学研究的“面纱”（Veil）私密浏览保障系统，可以做一个参考。

Veil通过确保浏览器加载到内存中的任何数据保持加密。Veil用户不是在浏览器的地址栏中键入URL，而是转到Veil网站——研究人员称之为“致盲服务器”的特殊服务器并在那里输入URL。

数据解密后，只要在屏幕上显示，就需要将其加载到内存中。在浏览器会话结束后，该类型的临时存储数据不太可能可追踪。

▲Veil“致盲服务器”工作原理

同时，为了进一步混淆潜在的攻击者，“致盲服务器”还会随机地向他们服务的每个页面添加一堆无意义的代码。该代码不会影响页面对用户的显示方式，但会彻底改变底层源文件的外观。

更多Veil的介绍，可以点此看论文。

最后来看国密通信协议。国密算法是国家密码局制定标准的一系列算法，近年来，随着对网络安全、金融安全的要求提高，以及对摆脱对国外技术和产品过度依赖，红芯添加对国密算法支持，也是应了需要。

参考资料：《红芯浏览器创始人认错：未标明Chromium不对，但加密传输等方面超谷歌》，2018年，中国之声