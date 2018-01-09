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HTC Vive Pro发布：分辨率提升78%

2018-1-9 6:46:54来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月9日消息 HTC今天推出了全新的Vive Pro虚拟现实头显，初代Vive已经推出近两年之久，新的Vive Pro主要在分辨率方面有了较大提升。

HTC Vive Pro将双OLED显示器的分辨率提高到2880 x 1600（每只眼睛1400 x 1600每眼，615 ppi），比当前Vive的2160 x 1200（1080 x 1200每眼）分辨率提高了78%，这个分辨率的增加将有助于更清晰的文字渲染和图形显示，也拉开了和竞争对手Oculus Rift或Windows混合现实头显间的差距。

除了增加分辨率外，HTC还重新设计了Vive Pro的头带，并增加了内置耳机。初代Vive的缺点之一是难以调整和非常重，Vive Pro的头带包括一个尺寸调节盘，并基于人体工程学设计，平衡了头显的重量分布。

HTC Vive Pro还增加了双麦克风和双前置摄像头，专为开发者设计。头显本身看起来比初代更加小巧，两个前置摄像头看起来像眼睛。

HTC Vive Pro同时兼容1.0和2.0的Steam VR追踪系统，最多可以使用四个基站进行Vive Pro的房间追踪，新的追踪系统扩大了追踪范围，从原先的4.5x4.5米扩展至10x10米。

除头显外，HTC还升级了无线套件，新的无线套件将同时兼容Vive和Vive Pro，采用英特尔WiGig技术，在无干扰的60GHz频段工作，以实现更低的延迟与更高的性能，计划将于今年第三季度全球发售。

除Vive Pro升级外，HTC还改进了Viveport应用商店的体验。大多数Vive所有者可能从Steam VR购买应用程序和游戏，但是HTC正在推出“VR预览”来诱惑Vive和Vive Pro用户购买VR内容。Viveport VR可以让Vive所有者在购买或订阅之前预览他们要购买的内容。

Vive Pro将面向高端玩家和企业级用户，Vive Pro的头显（不包含手柄和基站）将于今年晚些时候推出，之后，支持SteamVR 2.0版的手柄和基站会一起推出。

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