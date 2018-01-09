联手小米：Oculus将在中国发布VR设备

北京时间1月9日早间消息，Facebook在虚拟现实（VR）领域刚刚踏出了一大步。Facebook旗下的VR企业Oculus本周一宣布，他们将在中国发布一款VR设备，而他们在中国的合作伙伴为小米。

▲Facebook VR团队负责人雨果·巴拉（左）、高通总裁克里斯蒂亚诺·阿蒙（中）和小米副总裁唐沐（右）

Oculus的这款设备被命名为Mi VR，本质上与在海外市场推出的Oculus Go并无区别，它是一个独立的VR设备，Oculus公司最早于去年10月介绍了这款设备。

Oculus Go与Mi VR的主要区别是Mi VR的软件将由小米提供，而Oculus Go的软件则是由Facebook所提供的。同时，Mi VR和Oculus Go都搭载高通骁龙芯片。

值得一提的是，去年刚刚加入Facebook，认知虚拟现实副总裁的雨果·巴拉（Hugo Barra），在加入Facebook之前曾在小米担任了4年的副总裁。有意思的是，在任职小米期间，他的主要工作是帮助小米开拓海外业务；而如今，他却正在帮助Facebook开拓中国的业务。

Mi VR这个设备是在拉斯维加斯的CES上所发布的。然而Facebook并没有透露该设备的具体发售日期与发售价格。Facebook公司的一位发言人拒绝透露相关信息。去年10月Facebook在介绍Oculus Go的时候，曾透露Oculus Go将在2018年初正式发售，发售价格为199美元。

4年前在收购了Oculus之后，Facebook一直在努力推动VR的发展，希望VR设备能够成为消费主流。目前该公司仅推出了一款VR设备，即Oculus Rift，这是一款针对游戏爱好者和VR狂热爱好者所推出的设备，价格较为高昂。另外Oculus还与三星合作推出过三星Gear VR。

此次推出Oculus Go和Mi VR，Oculus很明显是希望能够吸引更多的用户。Oculus Go不需要连接PC和手机，可独立使用。这款设备将弥补PC VR与手机VR之间的市场空白。