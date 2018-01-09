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高通芯片将支持20多款VR头盔，包括小米VR一体机和Oculus Go

2018-1-9 16:32:58来源：网易科技作者：小小责编：小侃评论：

（原标题：Qualcomm's chips will power 20 more VR headsets this year, including Facebook's Oculus Go）

1月9日消息，据VentureBeat报道，高通公司总裁克里斯蒂安诺·阿蒙（Cristiano Amon）表示，高通的骁龙芯片已经被应用到20款混合现实或虚拟现实（VR）头盔中，另外还有20多款头盔正基于骁龙芯片进行开发，包括Facebook即将于2018年推出的Oculus Go独立VR头盔。

▲图：高通芯片将被应用到更多虚拟现实头盔中

Oculus副总裁雨果·巴拉（Hugo Barra）参加了高通本周在拉斯维加斯举行的CES新闻发布会，他说该公司的Oculus Go头盔起售价在200美元左右，将使用高通骁龙821芯片组。Oculus Go是一款低成本的独立VR头盔，其前身是需要与个人电脑绑定的VR头盔Oculus Rift。Oculus Go的推出标志着，Facebook正努力将虚拟现实技术推向更广泛的观众。

与此同时，中国智能手机制造商小米也与Facebook/Oculus联合在全球推广Oculus Go，小米正在设计专为中国市场量身定制的VR头盔。小米生态链副总裁副总裁唐沐说，他的公司将开发小米的VR独立头盔——小米VR一体机，基于与Oculus Go相同的硬件。

虽然虚拟现实技术的发展十分缓慢，但阿蒙表示，手机早期出现的时候发展也同样缓慢。高通之所以能成为价值千亿美元的公司，其关键之处在于手机和手机芯片方面取得的成功。

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关键词：CES 2018高通小米VR一体机Oculus Go

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