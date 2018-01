高通芯片将支持20多款VR头盔，包括小米VR一体机和Oculus Go

(原标题:Qualcomm's chips will power 20 more VR headsets this year, including Facebook's Oculus Go)

1月9日消息,据VentureBeat报道,高通公司总裁克里斯蒂安诺·阿蒙(Cristiano Amon)表示,高通的骁龙芯片已经被应用到20款混合现实或虚拟现实(VR)头盔中,另外还有20多款头盔正基于骁龙芯片进行开发,包括Facebook即将于2018年推出的Oculus Go独立VR头盔。

▲图:高通芯片将被应用到更多虚拟现实头盔中

Oculus副总裁雨果·巴拉(Hugo Barra)参加了高通本周在拉斯维加斯举行的CES新闻发布会,他说该公司的Oculus Go头盔起售价在200美元左右,将使用高通骁龙821芯片组。Oculus Go是一款低成本的独立VR头盔,其前身是需要与个人电脑绑定的VR头盔Oculus Rift。Oculus Go的推出标志着,Facebook正努力将虚拟现实技术推向更广泛的观众。

与此同时,中国智能手机制造商小米也与Facebook/Oculus联合在全球推广Oculus Go,小米正在设计专为中国市场量身定制的VR头盔。小米生态链副总裁副总裁唐沐说,他的公司将开发小米的VR独立头盔——小米VR一体机,基于与Oculus Go相同的硬件。

虽然虚拟现实技术的发展十分缓慢,但阿蒙表示,手机早期出现的时候发展也同样缓慢。高通之所以能成为价值千亿美元的公司,其关键之处在于手机和手机芯片方面取得的成功。