英特尔宣布为2018平昌冬奥会提供VR赛事直播技术

TechWeb报道 1月11日消息，英特尔近日宣布将运用True VR技术，在2018平昌冬奥会上实现虚拟现实赛事直播。英特尔将与奥林匹克广播服务公司（OBS）共同录制30场奥运比赛，提供直播和视频点播内容。

据了解，本次VR直播是迄今为止最大规模的虚拟现实赛事直播，也将是冬奥会有史以来第一次虚拟现实现场直播。

直至2024年，英特尔作为奥运会官方虚拟现实体验提供商，英特尔True VR体验将通过即将推出的NBC Sports VR应用在美国播放，并通过10个国际持权广播机构（RHB）合作伙伴在全球范围内播放。

在VR直播中，用户可以通过在每场比赛设置的3-6个摄像机，在虚拟现实转播的比赛中切换多个视角，获得个性化的观赛体验。同时，体育迷还可以选择舒服地方式观看更加身临其境、制作完善的VR直播，以充分享受最佳视角、特写图像以及画中画。

比赛结束后，VR直播将提供3-5分钟的点播内容以展示每场比赛的精彩瞬间。在视频直播或完整比赛重播期间，用户也可以查看实时排行榜和比赛结果。

英特尔表示，通过True VR体验，观众可以参观奥运场馆，并且带头显的观众还将能够体验“飞跃”冬奥会赛场，真实地感受不同地点的具体场馆布局。

据介绍，本次VR直播将通过全球各地的奥运会官方转播商在多种设备和平台上提供内容。中国持权广播机构合作伙伴为中央电视台。