CES 2018：VR发展至今，杀手级应用仍未出现

1月15日消息,《连线》网站发布文章称,在今年的CES上,每个人都还在寻找虚拟现实的杀手级应用。虽然过去几年这类设备受到了消费者的冷遇,但从CES上展示的种种进展来看,2018年VR行业有望迎来更令人满意的新篇章。

以下是文章主要内容:

联想的马特·贝雷达(Matt Bereda)面带微笑,打开一个无标记的白色盒子,取出一个似乎又要依赖智能手机的虚拟现实头盔。它看起来像三星Gear VR的一个简洁版本,带有更舒适的带子和两个在黑色硬件中闪烁的大摄像头。不同于所有的那些移动头盔和Google Cardboard,联想的Mirage Solo头盔并不依存于智能手机。它也不需要价格高昂的PC来驱动。它能够独立运行,内置各种必要的零部件。

在一个小型的单手触控器的帮助下,我被带到了虚拟现实的环境中,它看上去就像是《银翼杀手2049》(Blade Runner 2049)中的世界。但是,我不必坐在椅子上,贝雷达让我站起来,鼓励我朝四周看。当我那么做的时候,我意识到了其中的缘由。Mirage Solo所带来的体验比我曾经使用过的任何移动VR头盔都要强大,都要自由。它可以让你在不影响自己在游戏世界中的情况下,随意地弯腰、躲闪和来回走动。这就是虚拟现实游戏玩家所说的六自由度——能够在虚拟环境中自由移动和窥视各个角落。

联想在2018年CES上首次展示的全新Mirage Solo,是不断涌现的新一代独立VR头盔中的一员。它兼容谷歌的Daydream平台,加入了像Oculus Go、小米Mi VR Standalone和Pico Neo这样的独立VR设备的行列。不同于那些笨重的设备,它们没有任何多余的组件,这都归功于高通智能手机级别的骁龙(Snapdragon)处理器。

CES与会者头戴新的HTC Vive Pro VR头盔

“抽屉制品”

在VR市场过去两年一直受到冷遇的背景下,这些全新的独立头盔只是行业公司试图重新提振大众的兴趣的其中一种方式。HTC Vive、Oculus Rift和Gear VR等移动VR设备的推出引起了大肆的报道和宣传,但是这些新设备在主流市场上的发展势头却不尽如人意。就连拥有新的PS VR头盔的索尼,在过去的一年里,也仅仅向7000万拥有兼容该产品的PS4游戏机玩家卖出了200万台。为了推广旗下的Gear VR设备,三星通过将新款头盔与新款Galaxy手机捆绑出售,送出了数百万台。

“我把该类产品称作抽屉制品,”GlobalData公司的分析师阿维·格林加特(Avi Greengart)如是谈到Gear VR和其它的早期VR设备,“它们被塞进抽屉里……我有一台Vive和一台PlayStation VR,虽然体验上它们很有吸引力,但是没有多大的黏性。现在,VR确实需要一款杀手级应用。”他说任天堂Nintendo Switch是一个很好的例子:和销售惨淡的Wii U的游戏机相比,Switch拥有更好的硬件和更强劲的应用,最重要的是:拥有两款极受欢迎的游戏《塞尔达传说:旷野之息》(The Legend of Zelda:Breath of the Wild)和《超级马里奥:奥德赛》(Super Mario Odyssey)。

虽然VR有很多令人着迷且十分有趣的游戏和应用程序,但是这种媒介形式仍然缺乏能够拉动上百万级别销量的王牌应用。格林加特表示,Xbox有“Halo”,PC也有像微软Office这样的杀手级软件带动销售,VR还没有这样的杀手级应用。

三星今年在CES上推广Gear VR的努力反映出格林加特的看法。三星没有展示你能够在家中获得的Gear VR体验,而是在一整片区域内让戴着Gear VR的与会者固定在椅子上,那种椅子能够上下颠倒,能够让他们急转到任意的方向。当然,这很有趣——但是你买回家里使用的Gear VR并没有配送动感陀螺仪座椅。这种噱头式的演示,恰恰反映目前的标准移动VR体验是多么地缺乏能够打动消费者的卖点。

“大肆的宣传与市场上VR设备和该类技术的现状明显不匹配。”市场研究机构Gartner研究副总裁布莱恩·布劳(Brian Blau)称,“我不认为有谁要因此而受到责备。从我关注该行业以来,它就一直备受吹捧,只不过它的表现令人失望。”布劳希望,尽管最初几年VR没能激起人们的热情,但像HTC这样的公司持续的投资将有助于重新调整市场预期,并帮助VR取得普及。

虚拟现实公司们正在试图向大众推销它们的技术,即使诸如来自Top Sky AR的这些增强现实设备在不断涌现

Vive Pro

虽然起步缓慢,但HTC仍然完全押宝基于PC的VR技术。它计划继续深耕它所开创的PC VR空间。在它的CES新闻发布会上,该公司为标准Vive头盔展示了一个更加强大的版本Vive Pro:性能更强大,更加昂贵,配备更好的头盔,提供更大(多达1070平方英尺)的虚拟场地以及更清晰的视觉效果。它希望通过这份功能清单取悦铁杆粉丝。你能够摆脱把你束缚在电脑上且容易将你绊倒的大线缆——这是VR早期使用者抱怨最多的地方,同时也是该平台最大的改进之一。

HTC正在试图将游戏和应用行业的发展引向它的未来愿景,但没有改变已有的策略。首先,该公司在使得虚拟内容更易于访问,并且更容易通过其新的Viveport虚拟商店获取。HTC在给应用提供完整的VR演示,并在尝试推行新的商业模式,如提供月费6美元的订阅服务。该服务为你提供包含5款VR游戏和体验的轮换清单,供你试用。HTC希望,提高应用的能见度,将会激励更多的PC开发人员优先开发VR内容,增加Vive平台上的高质量游戏数量。目前,该平台有大约2000款游戏。

HTC的Vive总经理丹·奥布莱恩(Dan O'Brien)特别希望他们的平台会出现更多的多人游戏体验。他指出,“我认为这将会带动Vive不断普及。”

游戏化的锻炼

虽然你可能不认为Vive将能够在大众中流行开来,但HTC今年在CES上的展台却有很多证据表明企业正在向该平台投入资金。该平台空间提供体验来帮助教导新入行的外科医生,还展示了相当强大的、用于训练F1车手的赛车演示。我甚至借助该平台学习如何操作Raymond叉车(虽然我不认为他们没多久就会雇用我)。UPS只是众多打造Vive体验来培训员工如何使用昂贵或复杂的设备的企业之一——这是VR更强大的应用之一,虽然只有有足够雄厚的财力聘请游戏开发人员的公司能够参与。

在CES上最有趣的VR演示之一来自Black Box,该创业公司利用HTC Vive来提供游戏化的锻炼体验。它将头盔与完全定制的全身阻力机器结合起来。它带来的锻炼体验既激烈,又乐趣。在演示中,你可以站着使用类似Bowflex的阻力带来进行卧举。你卧举得越好,你就能越快速地射击你的敌人:一头巨大的飞龙。但是每举一次,阻力都会略有增大。我杀死了那只野兽,但是我的手臂却像在灼烧一样。Black Box希望在旧金山开设自有的健身房,并与现有的健身房连锁店合作,开始在全美各地设立锻炼区。

360度拍摄

游戏和疯狂的锻炼项目固然很有意思,但未来重大的杀手级VR体验也有可能是自制VR内容。为让人们录制VR内容而生的360度摄像头,基本上没戏了。但是一种新型的摄像头正在冒出。联想的Mirage Camera VR180摄像头被应用于上文所说的那款全新的独立VR头盔。它并不是用于捕捉球形图像,它拥有两个像眼睛般相互挨着的1300万像素摄像头,能够以立体3D方式拍摄180度的图像或视频。

CES与会者试用来自德国蔡司公司的VR One Connect头盔

在Mirage Solo头盔上观看180度的内容,是我看过的3D视频最愉悦、最逼真的体验之一。360度视频可以让你从四面八方观看,但是你有多常真正需要看到与场景中的动作无关的一切呢?

联想的摄像头和其它类似的产品也可以进行视频直播。要是人们开始喜欢通过VR设备观看视频,那么其它的商机可能也会随之打开。像NextVR这样的公司正在不断地完善和推广用虚拟现实观看体育赛事的概念。你能够常常轻松买到体育比赛或演唱会的前排门票的那一天,可能不久以后就会到来。

给点耐心

鉴于VR迟迟没能实现腾飞,分析师,开发人员或制造商对于该行业普遍都不怎么兴奋,但也没多少人觉得它已经没有成功希望。受益于兼容Windows系统的新款VR头盔陆续进入市场,人们对该类设备的兴趣在2017年的最后几个月显著上升。硬件以及《星际迷航:舰桥船员》(Star Trek Bridge Crew)和《辐射4 VR》(Fallout 4 VR)等颇为火爆的游戏的降价,也带来了助力。

VR投资也没有出现任何的放缓迹象。在CES上,众多厂商发布了一连串的VR硬件,其中包括围绕VR设计的新型摄像头和头盔。

因此,很难不把2018年视作该类技术的新篇章。VR可能还没有找到它的杀手级应用。但是它的触角已经伸向这么之多的地方,每个人都可能最终在某个时候用上VR头盔,无论是用它来重新体验一回最近一次的冲浪之旅,还是学习如何操控工厂里的新注塑机。