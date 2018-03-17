戴上这个宇航员VR头盔，感受第一视角的地球美景

「我们的地球到底有多美？」

没有人比宇航员更有发言权了，他们是少数能够站在太空中，以第一人称视角去观察地球的一批人。美国国家地理杂志将在3月26日播出一部纪录片《One Strange Rock》，以一个太空人的视角来讲述地球的故事。为了让普通人也能得到这样的梦幻体验，国家地理做了个和宇航员头盔一样的VR设备。

这个独特的VR头显名叫Space Projection Helmets（太空投影头盔），从外观上看和宇航员的头盔非常像，这样做就是为了让佩戴者完全模拟宇航员的视角，获得完美的沉浸式体验。头盔上的护目镜被当成了屏幕，提供一个全方位的视野范围，头盔中安装了投影装置，通过720P的激光投影、鱼眼镜头和内部的音频设备，创造了一个「全感官」的太空环境。佩戴者可以自由地转头看向周围，视野被地球上400公里的美丽镜头填满。

由于护目镜是半透明的，所以从外部也可以看到头盔中映射出的投影画面，从现场体验的照片来看，每个人头盔中的画面还不一样。当然，从外部是无法感受360°视角和内置音效的。这个太空投影头盔和普通的VR头显体验完全不同，佩戴VR头显更像是从一个望远镜中去看画面，沉浸感不够，而太空投影头盔的画面渲染要更自然。

为了减少画面延迟，让体验更真实，佩戴太空投影头盔的步骤也和宇航员头盔一样复杂，工作人员要先在佩戴者肩膀放置肩垫，安装一个支架，然后才能戴上头盔。据体验者描述，头盔内的空间十分封闭，所以沉浸感应该很好。

国家地理团队制作太空投影头盔，主要是为了给《One Strange Rock》纪录片做宣传。这些头盔将被送到一些城市中的学校和天文馆，让更多的观众以第一视角感受地球的美丽。对于VR头显来说，这也是个非常有趣的尝试，利用内部的激光投影，接近全景的屏幕视野，和自由的头部转动，太空投影头盔实现了任何VR设备都做不到的太空体验。

当然，宇航员头盔式的VR设备只适合静态观看影片，想要有更多的交互，比如体验VR游戏，则需要更多的技术支持。