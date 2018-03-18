HTC Vive Demo Day：虚拟偶像直播背后可能是大汉...

“我对2018年的VR，从未如此地自信。”

这是HTC Vive中国区总裁汪丛青，在第三期Vive X加速器Demo Day展示活动现场所说的话。假如你还有印象的话，在一个多月之前，汪丛青也曾说过类似的话：

2018年，VR会真正地进入大众市场。

是什么让他对今年VR的看法更加坚定？在汪丛青的字里行间中，隐约透露着答案。一边可能是5G、AI等有利于VR的技术正在快速发展、VR的市场氛围正在逐渐变好，另一边则可能是做硬件、做平台、同时又兼任孵化的Vive，又迎来了一批有潜力的内容开发团队。

近日在深圳举办的一场Vive X Demo第三期展示日中，HTC Vive拉上了VR/AR领域投资机构虚拟现实风投联盟（VRVCA）挑选了26支内容开发团队，包括精选的17支Vive X开发团队和8支VRVCA开发团队，他们向我们展示了在硬件设备、软件应用以及游戏等方面的创意VR内容。

在活动现场，爱范儿也亲自体验了一部分有意思的Demo，相信这些或许会改变你对VR的看法。

想做虚拟偶像直播平台的Cover

现场，一支来自日本的开发团队Cover向我们介绍了他们的想法：他们希望利用VR来打造一个「人工」虚拟偶像直播平台——hololive，一个动漫爱好者专属的在线直播平台。

这样的平台能让主播们通过扮演虚拟偶像直播，来赚取粉丝的打赏。

利用HTC Vive，你便可以化身为一个动漫角色，挥动Vive的控制器，所扮演的虚拟角色便会跟着做出相应的动作，甚至当你坐下来的时候，虚拟角色也能识别到相应的动作。

Cover团队的CEO谷乡元昭表示，目前他们这套方案已经可以在高画质的状态下实现流畅地直播。

闲谈之余，这位羞涩的开发者还向我们展示了他们利用iPhone X上的TrueDepth相机做了一款类似Animoji的App，能够让手机屏幕中的动漫角色，模仿你的表情。

据谷乡元昭介绍，这款App将于3月份上架App Store。

用眼球跟踪和VR结合，进行情绪预测

通过跟踪VR用户的眼球变化来对用户进行情绪预测，这是一个蛮有趣的尝试。

我们在现场体验了这个Demo，首先屏幕会随机展示一张人像照片，用户通过滑动Vive的控制器来选择喜欢或不喜欢，最终机器会呈现一个通过用户眼球追踪得出的预测结果与用户选择的结果。

在我们尝试了大概6次后，这个Demo与我们相匹配的结果能达到4次。Looxid Labs的负责人表示，实际演示的结果可能会出现一些小小的误差，但在理想状态下，这个准确率能达到90%以上。

将物理、化学、生物纳入其中的VR实验室

试想一下，将物理、化学、生物等学科的课程都塞进VR的世界里，那么会不会让学生们拥有更高效的学习效率？

现在，矩道科技将这个变成现实。在他演示的这套Demo中，除了能让学生们从3D的角度来学习生物、物理等知识之外，还提供了一个虚拟VR实验室供学生们做化学实验。

据矩道科技的负责人表示，他们的内容适用于K12阶段的物理、化学、生物、科学等课程，并推出了与课程紧密结合的同步实验，同时，还有开放性自由实验室辅助教师教学。

实际上，在我经历了一个下午的体验之后，我仍然对这几款VR内容意犹未尽，尤其是其中的Cover，这支日本团队的创意确实改变了我对VR看法。很难想象，VR+直播+动漫IP+动作捕捉，竟能营造出如此趣味的内容，而或许这也暗示着我们：