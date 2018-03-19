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HTC Vive Pro开启预订：4月5日上市，售价799美元

2018-3-19 23:31:05来源：IT之家作者：浮生/实习责编：浮生/实习评论：

IT之家3月19日消息 根据HTC官方最新的消息，HTC Vive Pro VR头显已可正式接受预订，将于4月5日将正式发货，头显的售价为799美元（约合人民币5059元）。同时，上一代的HTC Vive售价将下调至499美元（约合人民币3160元）。

IT之家曾报道，在今年一月的CES展会上，HTC发布了新款的Vive Pro头显，作为初代Vive的继任者，但用户仍可继续使用初代HTC Vive的手柄和基站。HTC还表示，任何在6月3日前购买Vive Pro的用户都可将免费订阅六个月的HTC Viveport服务。

HTC Vive Pro采用了双OLED显示器，分辨率可达到2880 x 1600（1400 x 1600每眼，615 ppi），比初代Vive的2160 x 1200（1080 x 1200每眼）分辨率提高了78%。在整体外观上，Vive Pro和初代Vive造型较为相似，但头带部分得到重新设计，并增加了内置耳机，音效强劲。

目前，HTC主要专注于基于PC的高端VR设备。相比之下，主要竞争对手Oculus则越发倾向VR一体机和移动VR设备。Oculus的移动VR头显Oculus Go将在5月份推出，199美元（约合人民币1260元）。

需要注意的是，799美元的售价仅包括Vive Pro头显部分。HTC表示，完整的Vive Pro套件价格将在稍晚时候宣布。

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关键词：HTCVive ProVR

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