Magic Leap向开发者展示AR眼镜开发者门户和SDK

据国外媒体报道，增强现实初创公司Magic Leap终于迈出了向外部开发人员开放其平台的第一步。该公司刚刚宣布现在可预览软件开发套件以及所谓的“开发者门户”网站。后者将为那些想要就未来Magic Leap One头戴式设备开发应用的人们提供更多资源。用户现在可以从相关链接下载Unreal或Unity引擎的预览版本，其可专门用于Magic Leap所称的“空间计算”。

开发者门户网站包括一系列教程，一个技术支持社区和一个能够帮助开发者在使用头戴式设备之前预览应用程序的“Magic Leap模拟器”。Magic Leap公司于去年年底宣布将于今年发布增强现实头戴设备Magic Leap One，但现在对于发布的具体日期或定价细节仍然无法得知。而开发者门户网站称，公司即将推出名为“Magic Leap World”的应用市场。

Magic Leap在Twitter上称，“我们的开发者门户已准备好让用户进行探索。下载我们的SDK，访问论坛，并预览所有新工具。”

对于Magic Leap来说，走到这一步花了相当长的时间。此前公司曾表示SDK在2015年即将发布。但直到2016年才开始向有限范围内的开发人员开放其平台，并宣布与NBA，Weta Workshop和其他组织建立合作关系。而此次软件开发套件和开发者门户的发布标志着这家神秘公司迈出了打造开放式平台的第一步，并离发布硬件更为接近。

目前来看，Magic Leap的进度落后于微软的HoloLens增强现实平台。微软HoloLens早在2016年就向开发者交付了增强现实眼镜。但Magic Leap已经对其增强现实设备的品质做出了巨大承诺，并且似乎更倾向于提供消费娱乐应用。相比之下微软的重点在于工业部门应用。Magic Leap将出席本周的游戏开发者大会，希望我们很快能够听到更多关于它的计划。