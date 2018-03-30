Magic Leap神秘AR头显发货，得锁在保险箱里

据彭博社北京时间3月30日报道，增强现实(AR)公司Magic Leap的神秘AR头盔已悄悄开始发货。Magic Leap获得了阿里巴巴集团的投资。

AR头盔Magic Leap One

知情人士称，一小群开发者近日已在他们的办公室收到了Magic Leap发来的AR头盔。在使用设备之前，开发者看到了一句常见警告：必须把测试设备放在保险箱内。

Magic Leap担心AR头盔会丢失。为了保持产品的神秘性，Magic Leap可谓竭尽全力。AR设备的少量发货预示着Magic Leap未来计划向更广泛开发者提供这一设备，该公司此前承诺在今年稍晚时候实现这一目标。

Magic Leap是最受瞩目的AR创业公司，它的技术能够让3D数字物体仿佛处于现实世界中。Magic Leap已经融资逾23亿美元，是近几年美国融资最多的科技创业公司之一。阿里就是Magic Leap的投资者。

Magic Leap首批设备就像是笨重的安全护目镜，上面到处都是小型相机镜头。它与一台佩戴在腰上的小型计算机以及一个有点像电视遥控器的无线控制器协作。对于一些开发者来说，Magic Leap对早期用户提出的安全要求太烦人。知情人士称，至少有一家公司认为不值得为这款设备麻烦，拒绝接收测试设备。

Magic Leap发言人证实，已经向合作伙伴发送了数量有限的AR设备，尚未提供给更广泛用户。