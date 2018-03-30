HTC Vive Focus评测：一不小心竟然淘汰了女朋友

一说到用VR设备玩游戏，就算是DIY达人也相当头疼。你要清空客厅，配置电脑，或者给手柄、头盔、客厅两端的红外线定位器升级烦人的固件更新。归根到底，就是没有个佣人帮你整理烦人的设备和线束，根本不想玩VR。

没有错，佛性玩家就是懒得这么彻底。

真的没有像《头号玩家》那边上手即玩的VR设备？HTC给出了否定的答案，并历经半年酝酿，最终将一体式VR设备HTC Vive Focus推向市场。不需要额外的第三方硬件支持，就能愉快的进入VR世界。重点是3999元售价不到Vive的一半，听起来就很厉害的样子。

一机搞定VR

当习惯了一大堆连接各种线束的VR头戴显示器之后，眼前的这款Vive Focus确实小清新得有点过分。这条设备除了一个头戴式设备、一个操控手柄之外再无其他。简洁到让人联想到时下流行的手机与VR盒子搭配起来的VR设备。

但Vive Focus明显不是手机+盒子的粗暴组合所能比拟的。头戴设备内部包含九轴传感器、距离传感器和World-Scale六自由度追踪。头戴设备前段则加入了两个摄像头作为追踪传感器来使用。要知道这可是连HTC Vive都没有的待遇，只有在即将上市的HTC Vive Pro才会配备类似技术。

而头戴设备内部的显示器也是普通手机无法比拟。为了确保在VR体验不会有屏幕严重的颗粒感，Vive Focus的AMOLED屏幕分辨率达到了2880×1600水平。重点在于屏幕刷新率也达到了75Hz，以此降低在头部旋转时候画面的延迟感。

甚至，你不需要给Vive Focus额外准备耳机，在头戴设备左右两侧内置了一对扬声器，并且分别在头戴设备前方，控制器上配备了独立的音量按键，方便随时进行音量增减。

用HTC Vive技术经理的话来说，Vive Focus的自带扬声器可以做到不错的隐秘性。也就是说不管你在玩什么游戏、看什么电影，在你附近的人是听不到Vive Focus发出的声音的。经过实际测试,当距离大概1.5米左右，音量只有一半的时候，外部听不到扬声器的声音。而如果声音开到最高，围观群众与玩家靠得太近，仍然可以隐约听到Vive Focus发出的声音。

随机的操控手柄则更为简约，你可以理解为它是Vive标准手柄的简化版，数量虽然只有一个，但在Vive Focus中承担了鼠标、手柄的双重作用。即便外形上有所简化，手柄还是配置了触控板、应用程序按钮、主屏幕按钮、扳机和音量键。

单手握持手柄时多少有点握着小鼠标的感觉。事实上操控手柄还真有那么一点蓝牙鼠标的意味，不仅由两节7号电池供电，还附送一个腕带防止游戏时手柄从手中挣脱，并且手柄本身也具备了一个九轴传感器。

2分钟变成VR老司机

省略了配置、连接第三方等麻 烦事，Vive Focus就算是对VR初心者同样也给予了相当友善的体验方式。例如最让人烦躁的佩戴过程，一般而言VR设备需要分别调节左右头带的松紧，并通过反复尝试才能确保佩戴舒适且不会在使用中跌落。

Vive Focus则要简洁明了得多，可调节头带只需要控制魔术贴松紧就能匹配头部宽度。后短支架则完全依靠一个简单的调节旋调整伸出和收紧。换而言之，只需要将头戴设备佩戴到头上，调整旋钮松紧，并通过按压后端支架将后方头枕到一个舒适的位置，佩戴就能迅速完成，整个过程只需要不到30秒。

这时候你只需要找到一个旋转椅坐下，或者给自己腾出一个4平米的正方型空间，剩下的事情就可以完全交给Vive Focus。

得益于头戴设备前端两个追踪传感器，无论是控制手柄识别还是虚拟墙划定，Vive Focus反应都非常迅速。在任何时候，只要按下控制手柄上的应用程序按钮，头戴设备就能迅速定位遥控器位置。

同时虚拟墙也不需要依靠使用者自行划定位置，当在游戏中靠近墙壁、障碍物的时候，绿色的虚拟墙就会自动出现。并且虚拟墙与实际障碍物之间仍然存在一定距离，即使不慎穿过虚拟墙也不必慌张，老老实实回到开始游戏时的中心点即可。

里面的方框其实是虚拟墙，是的，小编站到了墙外

Vive Focus本身配置了一块骁龙835处理器，这也是目前市售产品中较为强劲的移动设备处理器之一。再加上Vive Focus本身就基于Android系统基础上改造而来，操控逻辑本身不需要太多的学习成本。开机，进入主界面，ViveWave移动平台直接与VivePort内容平台绑定，与Windows 10风格相似，内容填充UI的界面与商店无缝衔接，甚至可以在引导下通过支付宝购买付费内容。但需要注意的是，VivePort内容并不与PC上的内容互通，例如最新的《头号玩家》Demo仍然需要PC和Vive、Vive Pro的支持，与Vive Focus无缘。

言归正传，能不能像《头号玩家》的男主角一样帅气流畅的游戏最终还是要看Vive Focus的实际表现。在商店中我们选择了最热门的几款游戏和应用分别进行尝试。目前VivePORT给Vive Focus提供了包括《水果大镖客》、《星际穿梭》之类的休闲游戏，也不乏《破晓唤龙者》之类的3D大作和诸如《大金字塔VR》、《Vive汽车》之类制作较为细致的教育或者展示应用。

其中大部分游戏不需要额外的移动空间，只需要在旋转座椅上就能轻松实现各种操作，例如《水果大镖客》就是一款VR版本的水果忍者，你甚至不需要挥动手柄，通过眼神对准水果，狂戳触摸板就能完成切水果的动作。

而《星际穿梭》或者《头球制胜》更为简单，通过移动头部，模拟顶球或者躲避障碍物的动作就能获胜，权当工作、学习之余的头部、脖子保健操。

但诸如《破晓唤龙者》玩法则要复杂的多，需要利用操控手柄的动作发出招式，并且还需要通过触控板在一定空间内快速移动躲避攻击，同时还是有小姐姐NPC推进剧情，完全是一套严肃RPG的节奏。

教学类的《大金字塔VR》也震撼，无限制的飞行和穿越1:1模型的金字塔，了解历史、金字塔结构甚至是目前尚未探明的空间，配合文字和语音解说，Vive Focus的APP表现多少出乎小编的意料。

甚至你还可以是通过Miracast，将画面投屏到电视机上，让大伙知道你到底在做什么。

最酸爽则还是可以无视空间大小，随意放大缩小屏幕的VR播放器。Vive Focus本身提供了32GB的存储空间，并提供了一个microSD卡槽最高支持2TB microSD卡。得益于骁龙835的性能，用来播放8K分辨率的VR视频没有问题，及时是普通的美剧或者电影，Vive Focus带来的震撼度也是普通电视机屏幕无法给予的。

顺带说明，Vive Focus的续航时间大概为3个小时，但对于大部分玩家而言时间已经足够。特别是《破晓唤龙者》这样的复杂游戏，在游玩大约10分钟之后就会产生眩晕感，需要停下休息。而Vive Focus本身也提供了自动待机设置，在眼睛上方设计了一个感应器，在摘下设备的瞬间即可进入待机模式，直至下次戴上设备时，屏幕会再度亮起。

同时Vive Focus提供了一个15W，支持QC3.0的充电器，配合Type-C接口在大约2个半小时之内可以再次将Vive Focus充满。Vive Focus的7号电池供电则可以达到30个小时，续航不需要过分担心。

嗨起来，一个人就够了

从总体上而言，Vive Focus与Vive或者Vive Pro之间的应用和使用场景并不互通，毕竟后两者需要强劲的PC性能支持以及一套更为严苛的运算要求。Vive Focus可以理解成为轻度VR使用的一种补充，特别是一体机设计，工作之余、教学补充、娱乐都会变得相当轻松。更重要的是这套设备没有线缆约束，配置简单，完全可以像《头号玩家》的主角们一样做到自给自足，从此告别基友、女朋友，独自一人就能愉快VR。

但Vive Focus不能让你像《头号玩家》那般通过相当迷你的硬件获得与现实无异的顶级画面。但Vive Focus可以让你能够轻松的在大多数地方，毫不费力的体验VR。特别是酸爽的大屏幕观影体验，就算是当成一个另类的影音升级，Vive Focus的3999元定价还是有足够理由让VR轻度玩家们掏钱包的。