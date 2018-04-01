从《头号玩家》到巴赛尔艺术展，赌了3年的HTC仍在证明VR有无限的可能

“在创意及文化领域中孕育、激荡更多的创新思维。”

这是HTC在其Vive Arts全球虚拟现实艺术计划官网中，所阐述的发展目标。这家曾贵为手机巨头的企业，这几年正不断缩小其手机业务的战线，把更多精力押注在VR业务上，并试图证明VR仍有无限的可能与价值。

看看近日刚上映的电影《头号玩家》，看看刚结束的秋冬上海时装周，HTC Vive正在将触手伸及到电影、时尚等文娱领域，但对于HTC Vive来说，这些并不是VR内容扩展之旅屈指可数的选择。像艺术这种可以是抽象，也可以很写实的内容，亦能骑乘着VR，获得别具一格的呈现方式。

近日，在香港举办的巴赛尔艺术展（Art Basel），便是HTC Vive在艺术领域的第一次尝试。此次展会中，Vive与“行为艺术之母”Marina Abramović以及当代雕塑艺术大师Anish Kapoor，利用VR的形式呈现了这两位艺术家的最新作品。

从字面来看，你可能会以为这不就是用VR来观赏艺术作品，但其实不然，这两款作品充分调用了VR硬件产品的特性，除了能在360°全景的观感中感受艺术作品所表达的含义，还能从听感以及交互中，获得更加沉浸式的艺术观赏体验。

呼吁人们重视环保的VR艺术作品《Rising》

行为艺术之母Marina Abramović所创作的《Rising》，是一部呼唤观赏者保护环境的交互型VR作品，它由Marina Abramović借助Acute Art艺术工作的VR开发团队制作而成，他们运用面部捕捉技术创作了一个与Marina Abramović真人相仿的虚拟人物，并观赏者带入了一个与Marina Abramović面对面的虚拟空间之中。

在活动现场，爱范儿也体验了《Rising》，在这个艺术作品中，一个与Marina Abramović真人相仿的虚拟人物被困在玻璃舱内，她如泣如诉地看着你，而她所处的玻璃舱内会不断进水，你将会亲眼目睹这水位从她的脚踝处慢慢升至脖间。

当然，你可以拯救她，当你选择支持环境保护后，玻璃舱内的水位会逐渐下降，随后会被转移到一个冰盖融化的场景中。

与其说这是一部艺术品，爱范儿感觉这更像是一个交互性的VR游戏。在 Marina Abramović看来，这种VR艺术，能够激发人性的怜悯，审慎思考现今全球气候变化的问题。她特别提到了一点，希望知道在参与过这种呼吁助人的虚拟体验之后，观众的感受与意识是否会受到一些影响。

超现实感官体验的《Into Yourself, Fall》

相比《Rising》，雕塑艺术大师Anish Kapoor所带来的《Into Yourself, Fall》则是一款没有交互的VR艺术作品。

在《Into Yourself, Fall》的内容里，你将身处在一个由 Kapoo与Acute Art艺术工作室创造的虚拟世界，体验者会在一个森林中展开旅途，随着地面塌陷，你将穿梭在一连串由血肉肌腱与肉身塑造而成的隧道中，借着360°的VR画面，体验一把超现实的观感之旅。

据HTC Vive介绍，Kapoor希望在虚拟世界中探索所谓有形物质的感受，整个VR作品运用了Kapoor娴熟的雕塑技艺，描绘了一个栩栩如生又有些抽象的异想虚拟世界。Kapoor认为，这种利用VR沉浸感塑造坠落的身心感受，能够给体验者传达一种人心内在蜿蜒曲折的感受。

让VR成为艺术创作和欣赏的工具

实际上这两款作品，仅仅是Vive Arts虚拟现实艺术计划中的一小部分，据Vive Arts项目负责人张忠为介绍，未来Vive Arts项目将与更多的艺术家和艺术馆合作，制造更多基于VR的艺术作品。

VR作为一种艺术媒介的讨论，至今已超过20年。但一直到最近才有机会真正让诸如《Rising》和《Into Yourself, Fall》这样开创性的作品走向台前，让全球大众能够有机会尽情地欣赏与体验。

张忠为表示Vive Arts是一项投入数百万美元的长期项目，致力于推动艺术的创作和欣赏，并希望借此推广运用创新技术进行艺术创作以及触及更多元的观众群。

那么以VR的方式呈现艺术，这相较于传统方式所呈现的艺术，有何优势？针对这个问题，HTC北亚地区总经理鲍永哲举了一个例子—文物。

文物有其特殊性，每挪动一次，会存在氧化、运输颠簸等的因素对文物会造成伤害。如果以VR的方式呈现，那么将会是一种较好的替代方式。

在此次采访中，鲍永哲透露VR+艺术，其实一直是HTC董事长王雪红所重视的项目，她希望利用VR做一些有意义的事情。比如颠覆既有的艺术文化，并给偏远地区的人带来身临其境的观赏体验；或者以创新的技术在展示文物的同时也更好地保护它。

如今，HTC已经从一个由OEM代工发家的传奇公司，转为一个对VR孤注一掷的「赌徒」，不过与大多数赌徒不一样的是，赌了3年的它仍在努力争取其获胜的筹码。

但你觉得最终HTC会赌赢吗？