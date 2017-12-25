IT之家学院：给Lumia 520/521/525/526/720刷Android系统

感谢IT之家读者 王浩哲 提供线索

感谢XDA论坛上的开发者为Android for Lumia开发工具和ROM。

开篇的话就不多写了，这次我们直入主题。

注意事项：

一、Android for Lumia目前适用的机型有Lumia 520、Lumia 521、Lumia 525、Lumia 526和Lumia 720，其他的大多数WP机型理论上可以刷Android，不过Bootloader和ROM还没适配，什么时候可以适配，IT之家也不知道。

二、IT之家发现，在刷了Android系统的Lumia 520和Lumia 525上（其他机型未测试），WiFi、蓝牙可以正常工作，相机不能正常工作，SIM卡的工作情况没测试，因为小编没有nano-SIM卡到Micro-SIM卡的适配器。

三、Lumia 520/521/525/526/720运行Windows Phone 8.1可能比较流畅，不过运行Android就有些吃力了。具体的流畅度表现，大家可以参考第一代的红米手机。

四、Lumia运行Android时，耗电非常厉害。

五、教程中的步骤可能并不难，但是每一步的风险都极高，在刷机之前，你应该知晓风险，如果你把手机刷成砖后打算责怪IT之家的这篇教程，那你最好停在这里，不要继续尝试。

六、这篇教程仅提供将Windows Phone系统刷成Android系统的方法，如何把Android系统恢复为Windows Phone系统，小编还在研究。等研究明白的时候，IT之家会另外再出一篇教程。

七、这篇教程中几乎每一步的操作都是不可逆的，勤备份是个好习惯。

开始之前：

在开始之前，你需要准备以下资料：

15 seconds ADB Installer（下载后安装）；

Windows Device Recovery Tool Installer（下载后安装）；

Win32 Disk Imager（下载后安装）；

WP Internals；

WP Internals needed files for unlocking；

LK Bootloader installer；

Windows Phone系统固件（仅准备FFU文件即可，要下载请点击这里，注意对应型号）；

Android ROM（这里我们提供的基于Android 6.0.1的客制版Lineage OS分别适配了fame、glee、zeal三款机型，据IT之家所知，fame对应的是Lumia 520/521，glee对应的是Lumia 525/526，zeal对应的是Lumia 720，不过具体应该用哪个包，还需以Recovery的提示为准）。

以上提到的软件和文件（除了Windows Phone系统固件）的下载地址是这里。

全新安装Windows Phone系统：

你可以使用很多工具来全新安装Windows Phone系统，IT之家这里选用的是WP Internals，以下是具体步骤：

将手机开机，通过数据线将其连接到计算机（该计算机须运行Windows系统，以下不再重复说明）。

运行WP Internals。若WP Internals成功识别了你的手机，你则可在其首页看到你手机的信息。

若WP Internals无法识别你的手机，请检查驱动程序状态、手机状态以及线缆连接的可靠性。以下步骤均以你的手机已被WP Internals正常识别为前提假设。

点击WP Internals窗口左侧的“Flash”链接，在窗口右侧找到“Flash original FFU”操作区，点击“Select the FFU-file to flash to the phone...”链接，选择FFU格式的Windows Phone系统固件，然后点击“Flash FFU image”按钮。

全新安装Windows Phone系统时，你的手机是这样的：

WP Internals窗口里是这样的：

这段时间请耐心等待，不要断开手机和计算机的连接。

全新安装Windows Phone系统成功后，WP Internals将提示如下：

此时等待手机开机，然后跟随提示设置你的手机即可。

解锁你的Windows Phone：

运行WP Internals，点击窗口左侧的“Unlock Bootloader”链接，在窗口右侧的操作区点击“OK”按钮。

此时你的手机将重启到Flash Mode。

在Flash Mode下，你的手机屏幕上将显示这个：

回到WP Internals的操作区，依次选择以下三个文件或文件夹（顺序不能乱），它们分别是：

一、Windows Phone系统固件（就是你刚刚给你的手机全新安装Windows Phone系统时用到的那个FFU文件）；

二、Lumia Emergency Loaders文件夹，它位于WP Internals needed files for unlocking目录下；

三、Engineering-SBL3文件，它位于WP Internals needed files for unlocking目录下，是个.bin格式的文件。

三个文件或文件夹选择完成后，请点击“Continue”按钮（点击按钮前务必再三确认，这一步很危险）。

解锁成功后，WP Internals将提示如下：

而你的手机也将正常开机。

备份你的Windows Phone：

如果你不想让你的Lumia永远都只能运行Android系统，那在继续下去之前，你最好先给手机做个备份。

运行WP Internals，点击窗口左侧的“Backup”链接，在窗口右侧找到“Backup separate partitions”工作区。

依次选择EFIESP、MainOS和Data备份文件的存储位置，然后点击“Backup phone”按钮。

备份需要一点儿时间，请耐心等待，不要断开手机和计算机的连接。

备份完成后，WP Internals将提示如下：

三个备份文件也请妥善保管。

此时，请断开手机和计算机的连接，拔下手机的电池并重新安装，开机。

为了有备无患，我们最好再全盘备份一下。

保持手机与计算机的断开连接状态，手机关机。

按住拍照键不放，同时将手机连接到计算机。

此时手机将进入Mass Storage模式，在文件资源管理器里，你可以看到一个盘符，里面是Windows Phone的系统文件。

运行Win32 Disk Imager，选择备份文件的存储位置和Lumia手机的Mass Storage盘符，点击“Read”按钮开始备份。

备份需要一点儿时间，请耐心等待，不要断开手机和计算机的连接。

备份完成后，Win32 Disk Imager将提示如下：

备份文件请妥善保管，然后断开手机和计算机的连接，拔下手机的电池并重新安装，开机。

刷入LK Bootloader：

LK Bootloader installer提供32位和64位两种，请对应你计算机操作系统的位数选择。

LK Bootloader installer分别面向fame、glee和zeal提供，请对应你的机型选择。【64位的LK Bootloader installer并未提供适用于glee（Lumia 525/526）的版本，如果你的手机是Lumia 525或者Lumia 526，那刷入适用于fame（Lumia 520/521）的LK Bootloader和ROM亦可】。

以小编的手机和计算机为例，小编的手机是Lumia 520，计算机运行的系统是64位的Windows 10，那么这里则选择“LK Bootloader installer/64 bit installer”目录下的“lflash_windows_64bit_LUMIA_520_fame.zip”，并将其解压。

解压后，我们将得到一个文件夹，这个文件夹里有一个名为“DATA”的子文件夹和一个名为“uefi2lk.cmd”的脚本文件。

在下面的步骤进行之前，请务必确认Windows Device Recovery Tool和15 seconds ADB已经安装，务必务必要确认。

另外，在执行接下来的操作之前，你最好重启一下计算机。

将手机开机，连接到计算机，双击运行脚本文件“uefi2lk.cmd”。

按任意键，再按任意键，再按任意键，你将看到提示如下：

拔下所有与计算机连接的Windows Phone和Android手机，将手机关机，拔下电池并重新安装电池，在计算机上的命令行窗口里按回车键，将手机重新连接到计算机。

此时，命令行界面将滚过很多信息，如果一切顺利，手机将重启数次，并最终进入Recovery模式。

相信看到这个场景，很多经常给Android手机刷机的同学就已经知道怎么回事儿了。

刷入Android系统：

滑动滑块来进入Recovery的主界面。

点击“Wipe”按钮，滑动滑块来清除Data、Cache和Dalvik。

Wipe后回到Recovery的主界面，接下来我们在计算机上操作。

找到与你的机型对应的Android系统的ROM包，打开文件资源管理器，进入你的手机的盘符，把ROM扔到手机的内置存储里，如下：

我们再回到手机上，点击Recovery主界面的“Install”按钮，选择刚刚传进来的Android系统的ROM包。

滑动滑块来将其刷入手机。

如果一切顺利，那么在刷机日志中，你将看不到任何关键错误（红色字体）信息。

此时，点击“Reboot System”按钮即可。

Android系统首次开机需要一段时间，请耐心等待。

当你在手机上看到这个界面，那么你的Windows Phone已经成功地刷入Android系统。

Android系统启动器：

看看小尾巴：

好的，以上就是本次IT之家学院的全部内容，开开心心地玩儿去吧~