IT之家学院：给Lumia 520/521/525/526/720刷Android系统

感谢IT之家读者 王浩哲 提供线索

感谢XDA论坛上的开发者为Android for Lumia开发工具和ROM。

开篇的话就不多写了,这次我们直入主题。

注意事项:

一、Android for Lumia目前适用的机型有Lumia 520、Lumia 521、Lumia 525、Lumia 526和Lumia 720,其他的大多数WP机型理论上可以刷Android,不过Bootloader和ROM还没适配,什么时候可以适配,IT之家也不知道。

二、IT之家发现,在刷了Android系统的Lumia 520和Lumia 525上(其他机型未测试),WiFi、蓝牙可以正常工作,相机不能正常工作,SIM卡的工作情况没测试,因为小编没有nano-SIM卡到Micro-SIM卡的适配器。

三、Lumia 520/521/525/526/720运行Windows Phone 8.1可能比较流畅,不过运行Android就有些吃力了。具体的流畅度表现,大家可以参考第一代的红米手机。

四、Lumia运行Android时,耗电非常厉害。

五、教程中的步骤可能并不难,但是每一步的风险都极高,在刷机之前,你应该知晓风险,如果你把手机刷成砖后打算责怪IT之家的这篇教程,那你最好停在这里,不要继续尝试。

六、这篇教程仅提供将Windows Phone系统刷成Android系统的方法,如何把Android系统恢复为Windows Phone系统,小编还在研究。等研究明白的时候,IT之家会另外再出一篇教程。

七、这篇教程中几乎每一步的操作都是不可逆的,勤备份是个好习惯。

开始之前:

在开始之前,你需要准备以下资料:

15 seconds ADB Installer(下载后安装);

Windows Device Recovery Tool Installer(下载后安装);

Win32 Disk Imager(下载后安装);

WP Internals;

WP Internals needed files for unlocking;

LK Bootloader installer;

Windows Phone系统固件(仅准备FFU文件即可,要下载请点击这里,注意对应型号);

Android ROM(这里我们提供的基于Android 6.0.1的客制版Lineage OS分别适配了fame、glee、zeal三款机型,据IT之家所知,fame对应的是Lumia 520/521,glee对应的是Lumia 525/526,zeal对应的是Lumia 720,不过具体应该用哪个包,还需以Recovery的提示为准)。

以上提到的软件和文件(除了Windows Phone系统固件)的下载地址是这里。

全新安装Windows Phone系统:

你可以使用很多工具来全新安装Windows Phone系统,IT之家这里选用的是WP Internals,以下是具体步骤:

将手机开机,通过数据线将其连接到计算机(该计算机须运行Windows系统,以下不再重复说明)。

运行WP Internals。若WP Internals成功识别了你的手机,你则可在其首页看到你手机的信息。

若WP Internals无法识别你的手机,请检查驱动程序状态、手机状态以及线缆连接的可靠性。以下步骤均以你的手机已被WP Internals正常识别为前提假设。

点击WP Internals窗口左侧的“Flash”链接,在窗口右侧找到“Flash original FFU”操作区,点击“Select the FFU-file to flash to the phone...”链接,选择FFU格式的Windows Phone系统固件,然后点击“Flash FFU image”按钮。

全新安装Windows Phone系统时,你的手机是这样的:

WP Internals窗口里是这样的:

这段时间请耐心等待,不要断开手机和计算机的连接。

全新安装Windows Phone系统成功后,WP Internals将提示如下:

此时等待手机开机,然后跟随提示设置你的手机即可。

解锁你的Windows Phone:

运行WP Internals,点击窗口左侧的“Unlock Bootloader”链接,在窗口右侧的操作区点击“OK”按钮。

此时你的手机将重启到Flash Mode。

在Flash Mode下,你的手机屏幕上将显示这个:

回到WP Internals的操作区,依次选择以下三个文件或文件夹(顺序不能乱),它们分别是:

一、Windows Phone系统固件(就是你刚刚给你的手机全新安装Windows Phone系统时用到的那个FFU文件);

二、Lumia Emergency Loaders文件夹,它位于WP Internals needed files for unlocking目录下;

三、Engineering-SBL3文件,它位于WP Internals needed files for unlocking目录下,是个.bin格式的文件。

三个文件或文件夹选择完成后,请点击“Continue”按钮(点击按钮前务必再三确认,这一步很危险)。

解锁成功后,WP Internals将提示如下:

而你的手机也将正常开机。

备份你的Windows Phone:

如果你不想让你的Lumia永远都只能运行Android系统,那在继续下去之前,你最好先给手机做个备份。

运行WP Internals,点击窗口左侧的“Backup”链接,在窗口右侧找到“Backup separate partitions”工作区。

依次选择EFIESP、MainOS和Data备份文件的存储位置,然后点击“Backup phone”按钮。

备份需要一点儿时间,请耐心等待,不要断开手机和计算机的连接。

备份完成后,WP Internals将提示如下:

三个备份文件也请妥善保管。

此时,请断开手机和计算机的连接,拔下手机的电池并重新安装,开机。

为了有备无患,我们最好再全盘备份一下。

保持手机与计算机的断开连接状态,手机关机。

按住拍照键不放,同时将手机连接到计算机。

此时手机将进入Mass Storage模式,在文件资源管理器里,你可以看到一个盘符,里面是Windows Phone的系统文件。

运行Win32 Disk Imager,选择备份文件的存储位置和Lumia手机的Mass Storage盘符,点击“Read”按钮开始备份。

备份需要一点儿时间,请耐心等待,不要断开手机和计算机的连接。

备份完成后,Win32 Disk Imager将提示如下:

备份文件请妥善保管,然后断开手机和计算机的连接,拔下手机的电池并重新安装,开机。

刷入LK Bootloader:

LK Bootloader installer提供32位和64位两种,请对应你计算机操作系统的位数选择。

LK Bootloader installer分别面向fame、glee和zeal提供,请对应你的机型选择。【64位的LK Bootloader installer并未提供适用于glee(Lumia 525/526)的版本,如果你的手机是Lumia 525或者Lumia 526,那刷入适用于fame(Lumia 520/521)的LK Bootloader和ROM亦可】。

以小编的手机和计算机为例,小编的手机是Lumia 520,计算机运行的系统是64位的Windows 10,那么这里则选择“LK Bootloader installer/64 bit installer”目录下的“lflash_windows_64bit_LUMIA_520_fame.zip”,并将其解压。

解压后,我们将得到一个文件夹,这个文件夹里有一个名为“DATA”的子文件夹和一个名为“uefi2lk.cmd”的脚本文件。

在下面的步骤进行之前,请务必确认Windows Device Recovery Tool和15 seconds ADB已经安装,务必务必要确认。

另外,在执行接下来的操作之前,你最好重启一下计算机。

将手机开机,连接到计算机,双击运行脚本文件“uefi2lk.cmd”。

按任意键,再按任意键,再按任意键,你将看到提示如下:

拔下所有与计算机连接的Windows Phone和Android手机,将手机关机,拔下电池并重新安装电池,在计算机上的命令行窗口里按回车键,将手机重新连接到计算机。

此时,命令行界面将滚过很多信息,如果一切顺利,手机将重启数次,并最终进入Recovery模式。

相信看到这个场景,很多经常给Android手机刷机的同学就已经知道怎么回事儿了。

刷入Android系统:

滑动滑块来进入Recovery的主界面。

点击“Wipe”按钮,滑动滑块来清除Data、Cache和Dalvik。

Wipe后回到Recovery的主界面,接下来我们在计算机上操作。

找到与你的机型对应的Android系统的ROM包,打开文件资源管理器,进入你的手机的盘符,把ROM扔到手机的内置存储里,如下:

我们再回到手机上,点击Recovery主界面的“Install”按钮,选择刚刚传进来的Android系统的ROM包。

滑动滑块来将其刷入手机。

如果一切顺利,那么在刷机日志中,你将看不到任何关键错误(红色字体)信息。

此时,点击“Reboot System”按钮即可。

Android系统首次开机需要一段时间,请耐心等待。

当你在手机上看到这个界面,那么你的Windows Phone已经成功地刷入Android系统。

Android系统启动器:

看看小尾巴:

好的,以上就是本次IT之家学院的全部内容,开开心心地玩儿去吧~