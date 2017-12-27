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速抢！微软Xbox One X放货：3999元

2017-12-27 13:57:00来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家12月27日消息 自国行Xbox One X在11月7日开卖后，可谓一机难求，售价3999元也阻挡不了玩家的热情。今天微软Xbox官方宣布，一大波Xbox One X上架微软官方商城 、天猫微软中国官方旗舰店和京东微软官方自营旗舰店，欲购从速。

凭借巧妙的工业设计，Xbox One X不仅蕴含了前所未有的强大性能，而且微软在全球范围内首次在主机上使用了均热板水冷技术。令Xbox One X成为了目前性能最强大，机身最纤薄的Xbox游戏主机，更比同时代其他主机性能高出至少40%，为玩家提供真4K超高清极致画面的游戏体验。

同时，Xbox One X作为Xbox家族的一员，可以完美运行所有Xbox One游戏，而其强悍的机能还将为玩家带来更加流畅的游戏体验。此外，Xbox One X还支持真4K超高清蓝光电影及在线视频、HDR高动态光照渲染技术、Dolby Atmos环绕立体声的真4K娱乐套件。在为中国玩家同步带来Xbox One X游戏主机的同时，微软Xbox同样致力于为国内玩家带来更多精彩的游戏大作，与更加丰富的影音娱乐服务。

国行版Xbox One X微软官方购买：点此链接

Xbox One X特点：

效能远超其他主机达40%，提供真4K游戏体验

8核特制AMD CPU 2.3GHz处理器，将先进的AI、逼真的细节和更顺畅的人机互动带到游戏中。

12GB GDDR5内存可提升游戏的速度和效能，带来更宽广的世界、更开阔的视野，以及更快的加载速度。

6 Teraflops图像处理速度可呈现更多细节、更顺畅地显示4K环境和角色的巨细无遗。

每秒326GB内存带宽可更快、更仔细地呈现游戏图像，让你看得更多更真。

采用先进的液态冷却和增压式离心风扇散热技术，确保主机不会过热及更宁静的运行状态。

支持播放4K超高清蓝光影碟和网络串流4K影片。

支持HDR。

兼容所有Xbox One游戏和配件。

向下兼容Xbox 360精选游戏。

支持Dolby Atmos、DTS:X及PCM音效。

支持4K 60FPS串流和录像游戏片段。

为历代体积最小的Xbox主机。

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关键词：Xbox One X微软

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