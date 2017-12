速抢！微软Xbox One X放货：3999元

IT之家12月27日消息 自国行Xbox One X在11月7日开卖后,可谓一机难求,售价3999元也阻挡不了玩家的热情。今天微软Xbox官方宣布,一大波Xbox One X上架微软官方商城 、天猫微软中国官方旗舰店和京东微软官方自营旗舰店,欲购从速。

凭借巧妙的工业设计,Xbox One X不仅蕴含了前所未有的强大性能,而且微软在全球范围内首次在主机上使用了均热板水冷技术。令Xbox One X成为了目前性能最强大,机身最纤薄的Xbox游戏主机,更比同时代其他主机性能高出至少40%,为玩家提供真4K超高清极致画面的游戏体验。

同时,Xbox One X作为Xbox家族的一员,可以完美运行所有Xbox One游戏,而其强悍的机能还将为玩家带来更加流畅的游戏体验。此外,Xbox One X还支持真4K超高清蓝光电影及在线视频、HDR高动态光照渲染技术、Dolby Atmos环绕立体声的真4K娱乐套件。在为中国玩家同步带来Xbox One X游戏主机的同时,微软Xbox同样致力于为国内玩家带来更多精彩的游戏大作,与更加丰富的影音娱乐服务。

国行版Xbox One X微软官方购买:点此链接。

