IT之家12月28日消息 为了取代传统的密码，很多科技公司正研发不仅更安全，而且还更加方便易用的身份验证系统，微软便是其中之一。

其中一个例子便是Windows10的Windows Hello系统，近日微软在长篇博客文章中详细介绍与FIDO（线上快速身份验证联盟）的合作，目的是促进采用生物识别技术设备的发展。

微软表示，Windows Hello已经被证明是一个成功的安全系统，近70%具有该功能的Windows 10设备选择使用Windows Hello而不是传统的密码。但值得一提的是，近日来自德国的安全研究人员进行的一项实验表明，Windows Hello很容易被入侵，好在最新版本的Win10已经引入新功能，能有效防止Windows Hello被照片欺骗。

微软还讨论了使用应用程序（例如Android和iOS上提供的Microsoft身份验证器）替换密码的优点，可以使用PIN或指纹来轻松进行身份验证。

Windows企业与安全部项目管理总监Rob Lefferts说：“我们鼓励用户尝试使用它，亲自体会它比密码的更加易用之处。我认为人们担心的一个问题是，新技术会变得更加复杂，但实际上我们已经使其变得更简单易用。”

微软最后强调其致力于帮助客户迁移到所谓的无密码世界，为安全设备提供替代解决方案。Lefferts称：“所有各方，所有重要网站和所有重要的业务线应用都需要时间来采用这种技术，而用户，客户和组织需要更多的时间来进行转换，这样人们才可以真正生活在这个新的世界，但是我们心中已有加快远离密码的蓝图，成功的关键在于确保用户体验比现在的密码更简单好用。”

微软并不是唯一一个推动生物识别认证技术的公司，其它科技巨头也在投入这样的系统，包括其长期的竞争对手苹果，面部识别是该公司最新的iPhone X的亮点之一，据传该系统将在明年扩大到整个新iPhone阵容。