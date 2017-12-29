内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10快讯

美国政府网站数据：Win10已比Win7更受欢迎

2017-12-29 15:02:58来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家12月29日消息 微软一直在努力推动Windows10市场份额的增长，但是到目前为止，该操作系统份额依然落后于Windows7

虽然在全球市场份额方面，Windows 7依然拥有最高的桌面系统份额，但来自美国政府网站analytics.usa.gov提供的统计数据显示，从对美国政府网站的访问情况来看，Windows 10已经超越其它系统。Windows占所有访问量的45.7%，其中Windows 10占20.9%，超过Windows7的20.7%成为用户的首选。

这些统计数据基于过去90天内收集的数据，不仅包括桌面访问，还包括在移动设备上进行的访问，其中iOS占所有访问量的25.2%，排名移动操作系统第一，其次是Android，占18.2%，苹果的Mac为9%。

总体而言，55.6%的政府网站访问量来自桌面，38.5%的访问量来自移动设备，只有5.9%发生在平板电脑上。

就用于访问政府页面的浏览器而言，Google Chrome以44.4%的份额位居第一，其次是苹果的Safari，占27.6%，这主要得益于iOS的高份额。Internet Explorer排名第三，仅为12.3%，而Edge则只有3.9%。

毫无疑问这对于微软来说是个好消息，但是这些数据只是相对美国政府网站而言，并不是一个准确的全球市场份额指标。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Win10系统Win7系统Windows份额

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10