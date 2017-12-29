美国政府网站数据：Win10已比Win7更受欢迎

IT之家12月29日消息 微软一直在努力推动Windows10市场份额的增长，但是到目前为止，该操作系统份额依然落后于Windows7。

虽然在全球市场份额方面，Windows 7依然拥有最高的桌面系统份额，但来自美国政府网站analytics.usa.gov提供的统计数据显示，从对美国政府网站的访问情况来看，Windows 10已经超越其它系统。Windows占所有访问量的45.7%，其中Windows 10占20.9%，超过Windows7的20.7%成为用户的首选。

这些统计数据基于过去90天内收集的数据，不仅包括桌面访问，还包括在移动设备上进行的访问，其中iOS占所有访问量的25.2%，排名移动操作系统第一，其次是Android，占18.2%，苹果的Mac为9%。

总体而言，55.6%的政府网站访问量来自桌面，38.5%的访问量来自移动设备，只有5.9%发生在平板电脑上。

就用于访问政府页面的浏览器而言，Google Chrome以44.4%的份额位居第一，其次是苹果的Safari，占27.6%，这主要得益于iOS的高份额。Internet Explorer排名第三，仅为12.3%，而Edge则只有3.9%。

毫无疑问这对于微软来说是个好消息，但是这些数据只是相对美国政府网站而言，并不是一个准确的全球市场份额指标。