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Windows 10 Mobile定义已被微软从最新版SDK中删除

2017-12-29 16:59:21来源：IT之家作者：文轩责编：文轩评论：

IT之家12月29日消息 微软的Windows 10 Mobile系统被判“死缓”已经数月，新的功能和硬件将不再是焦点。因此，Windows 10 SDK已经从最新的更新中删除了对Windows 10 Mobile操作系统的定义。

在较早版本的SDK中，Windows 10 Mobile被定义为“PRODUCT_MOBILE_CORE”。最新版本的SDK则删除了该行。这意味着使用新SDK开发的任何应用程序将无法验证设备是否正在使用Windows 10 Mobile操作系统。

这也表明，虽然Windows 10 Mobile在10月份获得了创意者更新秋季版，但Windows Insider用户可能不会等到除了累积更新之外的其他更新。Windows 10 Mobile将不会有Redstone 3或Redstone 4版本，因为该系统的创意者更新秋季版直接来自Feature2分支。

此举推动了传言中的Surface移动设备，现在被称为仙女座。正如Reddit用户所指出的那样，PRODUCT_MOBILE_CORE并不是给Andromeda的定义，因为它还没有在SDK中分配。

如果假设是正确的，那么这可以被看作是Windows 10 Mobile正在被淘汰的最新迹象。鉴于移动设备的普及，仙女座可能不仅仅是一个传闻，甚至可能在1月9日的CES或2月底的MWC大会上露面。

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关键词：SDKWin10 Mobile仙女座

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