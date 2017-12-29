【IT之家评测室】新手也能畅游虚拟世界：惠普Windows MR头显体验

2017年对于VR行业来说显然是声势消减的一年，鲜有重磅新品问世。不过微软在2016年新品发布会上联合OEM厂商共同推出的廉价版MR设备，实力吸引了一波眼球。这些设备能够让广大消费者不用花费高昂的价格就可以享受到出色的VR体验，同时微软也通过自身强大的软件开发实力，给予开发者一个良好的开发环境。

随着时间的推移，各家OEM厂商在今年纷纷推出自家的MR设备，并且已经分发给应用开发者。目前IT之家拿到了一款来自于惠普的Windows Mixed Reality设备，一起来看看这款产品有什么自己独特的地方。

一、外观

IT之家拿到的惠普Windows Mixed Reality设备属于开发者版本，因此包装比较简单。

打开包装盒，可以看到惠普Windows MR头显被网状物所包裹着，盒子里还有不少的填充物用于缓冲。

惠普Windows MR头显套装主要包括一个MR头盔、两个手柄、HDMI线、四颗电池以及说明书，比较简单。

惠普Windows MR头显与其他的VR产品相差不大，包括一个可调节的螺旋按钮。同时在机身上部与头显处存在着一个可以掀动的装置，用户可以直接上掀头显部分。

惠普Windows MR头显中的操作手柄，其中包含的LOGO除了HP之外还有大家熟悉的“田牌”，在开启手柄之后，手柄环形区域会出现多个光点。

惠普Windows MR头显与其他的VR以及AR产品没有太大的区别。不过惠普Windows MR头显看起来显得科技感十足。需要说明的是，IT之家拿到的是开发者版本，未来在产品外观上有什么变化还是需要惠普进行最后的决定。

二、参数与系统需求

惠普Windows MR头显每边镜片分辨率为1440 x 1440，总分辨率达到2880×1440；显示屏尺寸为2.89英寸；刷新率最高达到90Hz。支持最高105度的可视角度。

我们来看看几款热门的VR产品：HTC Vive拥有双眼2160*1200分辨率显示屏；最高支持90fps刷新率，360度全景视角。

PS VR屏幕，每只眼睛看到的画面分辨率为960x1080，两块屏幕共1920*1080分辨率；画面刷新率为120Hz。

Oculus rift为2160 X 1200（单眼1080 x 1200）；最高支持90fps刷新率；水平方向110度视场角。

从分辨率来看，惠普Windows MR头显在众多设备中处于领先水平。当然这也和产品推出的时间有关。

和我们想象之中的高需求不同的是，惠普Windows MR头显的需求可以说相当平民，甚至核显就可以正常使用，推荐配置也仅仅是RX 460以及GTX 965M显卡，主流配置应对MR设备没有太大问题。

IT之家使用的是Ryzen 5 1600处理器、16GB内存以及GTX 1080 Ti显卡来运行惠普Windows MR头显。

三、实际体验

1、安装

不同于其他的VR产品，惠普的MR头盔的安装可以说用傻瓜式来形容丝毫不为过。只要将HDMI以及USB插入电脑，Win10系统就能自动识别并安装MR头盔的驱动，基本步骤为：

（1）、检查硬件；

（2）、配对控制器；

（3）、测试头显；

（4）、完成。

只需要跟着提示操作，很快你就能进入MR的世界。当然首先你需要将Win10系统升级至1709版。

连上惠普Windows MR头显之后，微软将自动弹出“混合现实门户”，并且一步步地引导用户设置和安装相应的组件。

IT之家某小编在实际操作惠普Windows MR头显。

由于只有USB和HDMI两根线，惠普Windows MR头显在实际使用过程中理线较为简洁，摆放空间也比较随意，不用像HTC Vive那样需要定位仪来进行激光测距。

2、实际应用体验

作为微软MR的看家软件，MRhome可以说是微软引导我们使用MR设备的第一个软件。MRhome就如同一个展示大厅，所有的窗口、物体你都可以调动，不仅是调整它的大小，你可以随意摆放它们的位置与旋转角度。MRhome就像是真正的房子，而你则是房间的主人，可以做任何事，比如躺在沙发处看电视。

在MRhome中，你甚至可以直接操作电脑界面，然后在MR设备中进行显示，也就是说如果你愿意的话，那么通过MR游玩吃鸡也是可以的，毕竟混合现实程序可以支持鼠标和键盘的操作。

微软还为MR设备提供了由第三方厂商以及自家开发的VR应用以及游戏，打开这些应用就可以享受到完整的VR体验。在这里IT之家介绍三款MR应用。

《光环：新兵》

射击游戏可以充分展现MR平台的特性，微软也为大家准备了一款基于MR平台所研发的游戏。

《光环：新兵》是343工作室利用《光环》系列IP影响力，亲自打造的一款免费VR游戏。不过大小只有1GB，想要在上面享受到《光环5》一样的极致射击体验还是想多了。整个游戏主要是展示《光环》中的怪物以及角色模型，实际上就是一款2D打靶游戏。《光环：新兵》更像给整个《光环》系列游戏做的一个广告。

由于是微软自己制作的游戏，因此《光环：新兵》带给玩家的实际体验十分流畅，射击时几乎感受不到延迟。画面建模比较精致，当然整个游戏场景色调比较灰暗，看不清楚具体的画面细节。

《虚拟美术馆》

除了游戏之外，MR设备更大的作用是提供给学生和孩子们感受世界文化的机会。在国内开发商所开发的《虚拟美术馆》应用中，开发商就建模了海量的文物提供给用户欣赏，同时还在旁边描绘了解说词，让参观者能够了解文物的相关知识。

《Holo Tour》

之前微软在推出Hololens开发者版本的时候，各大开发者十分推崇《Holo Tour》这款应用，这也是微软自己开发的一款旅游应用，而现在使用MR设备就可以打开这款应用进行世界文化遗产的浏览。

在这款软件中，你可以选择前往秘鲁或者罗马旅行。应用会通过播放全景视频的方式让你置身各个景点之中。游客甚至可以直接通过语音进行简单的沟通，比如想要去下一个场景进行欣赏。

借助微软出色的软件开发实力，当导游讲解一座山脉的地形地貌时，可以直接把整座山移走一半，直接给你呈现岩层的横截面。你甚至可以像罗马贵族一样坐在包厢中欣赏古罗马残酷的角斗士战斗，就好像自己重回公元1世纪。

受制于技术的限制，惠普的MR设备仍然存在纱窗效应，同时颗粒感比较明显。当然由于这款产品诞生于今年，实际效果还是要比HTC Vive等要好上一点。

惠普Windows MR头显并没有细调焦距的功能，消费者需要依靠后面的旋钮进行粗调，不太方便。同时MR头盔竟然与眼镜完美契合，每次摘下头盔眼镜都会卡在头盔里面，取出来需要花费一点力气。

四、总结

VR今年遇冷的一个重要原因便是游戏以及应用的开发环境并不是很友好，同时繁琐的设置也让消费者增加了学习成本。

微软针对这种情况联合众OEM品牌共同打造属于自己的MR生态系统，由于和Win10高度整合，用户不用花费很大的精力用于设置产品，同时微软商店也给了MR软件广阔的发挥空间。

在实际操作中，我们可以感受到惠普MR设备的方便，只要连接USB和HDMI线就可以正常使用，免去太多的设置，Win10系统自己就可以进行识别并自动设置，对于追求简便的用户来说自然是福音。

惠普的这款产品只是微软在MR领域的初步尝试，我们可以猜测未来微软希望通过这些MR设备让大家明白自己的系统依旧领先于业界，OEM们只要做好虚拟设备，其他的方面包括调试、优化全部由微软来做。如今微软联合OEM进军高端VR领域的举措也让未来VR设备的竞争越来越激烈。

惠普MR设备套装：微软官方商城