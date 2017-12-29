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报告显示：创意者更新秋季版已在超过一半的Windows 10 PC上运行

2017-12-29 21:41:53来源：IT之家作者：文轩责编：文轩评论：

IT之家12月29日消息 外媒SoftPedia报道，据今天AdDuplex发布的最新数据，微软于今年10月份推出的Windows 10创意者更新秋季版的普及速度十分之快。

AdPulex表示，在全球所有安装Windows 10的PC上，创意者更新秋季版（1709）所取得的份额已经超过一半，为53.6%，亚军则是创意者更新版本，份额为33.7%，其后是一周年更新版本，份额为10.5%。

目前，有0.5%的Windows 10用户仍在使用Windows 10的初始版本（该版本于2015年7月发布），有1.3%的Windows 10用户仍在使用Windows 10 1511版本，另有0.4%的用户使用Windows 10 RS4预览版。

与之前的把版本相比，Windows 10创意者更新秋季版的份额增速最快，反映在图标上，则可见创意者更新秋季版的“成长线”比其他版本的更加陡峭。

不出所料，Windows 10创意者更新秋季版在欧美国家的采用率更高，在美国，已经有不少于56.9%的Windows 10用户升级到了这个版本，数据同时还显示，非洲和南美洲是创意者更新采用率最低的市场，平均份额比例只有30%。

消息来源SoftPedia

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关键词：Win10创意者更新秋季版份额

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