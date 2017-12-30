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纽约时报终止对WP应用支持：称网页版更好用

2017-12-30 15:54:06来源：IT之家作者：文轩责编：文轩评论：

IT之家12月30日消息 和2012年刚推出时相比，Windows商店（现在叫微软商店）中的应用，不管是从数量上还是质量上都有着很大的飞跃，我们很高兴看到越来越多的Win32转制应用出现在Windows应用商店上。不过随着Windows手机平台的凋零，越来越多的为Windows手机平台开发的应用程序正在撤出微软商店，比如纽约时报的WP客户端。

在微软大力宣传和推广自家的UWP平台时，事实上，纽约时报并没有及时跟进，现在，纽约时报为Windows手机平台开发的App还停留在Windows Phone 8版本。

今天，据外媒MSPowerUser报道，在纽约时报网站的一篇文章中，该报宣布，将于本月（2017年12月）终止对其Windows手机平台客户端的支持，并推荐用户使用网页版。

他们写到：

从2017年12月开始，纽约时报将不再支持Windows Phone的NYTimes应用程序。您可以通过你的手机浏览器访问我们的网站，以获得更完整的体验。

网页版包含的所有内容均与Windows应用程序中的相同，同时，网页版还有一个更具互动性和更现代化的主页。

有趣的是，他们将网页版纽约时报描述为“包含的所有内容均与Windows应用程序中的相同”、“有一个更具互动性和更现代化的主页”，但是却忽略了Windows应用程序的重要功能——动态磁贴、锁屏显示和消息推送。

自微软为Windows 10 Mobile宣布死缓以后，似乎人人都不看好Windows手机平台的将来，不过随着关于“仙女座”设备的消息越来越多，微软的下一步是如何打算的，谁知道呢？

消息来源MSPowerUser

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关键词：纽约时报WPWin10 Mobile

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