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《盗贼之海》技术Alpha测试体验前瞻：社交体验放异彩

2017-12-30 16:46:30来源：3DMgame作者：druiber责编：白猫评论：

《盗贼之海》（Sea Of Thieves）正在逐渐塑形成为一款有趣的航海冒险游戏，笔者有幸参加了最近一次技术alpha测试，从这次短暂的试玩体验来看，这款游戏越来越值得期待。笔者首先用单机模式熟悉了一下游戏的基本操作和规则机制，随后接受了一些任务并登船航海。随后笔者尝试了四人组队合作，而正是这样的社交体验，让《盗贼之海》大放异彩。

扬帆起航

独自一个人驾驶船只是蛮有挑战的，不过幸运的是我慢慢地学会了游戏中的驾船操作机制。驾船的过程本身就很好玩，玩家需要起锚，扬帆，根据风向调整风帆。每次进行这些操作都会让我觉得自己真的是一名水手，从未觉得重复无聊或无意义。

进入广阔的海域以后，你将探索一个非常庞大的地图，我玩了一整个周末，但还没能探索地图南边的所有岛屿。每一座岛屿都与其他的有所不同，有的只有巴掌大小，有的则需要一个小时才能走遍。我从最初的两个贸易公司那里接的任务是寻找宝藏和击杀骷髅船长，所以我一直都在南部海域探索。

寻找宝藏的任务线索很少，只给了你一个岛屿的地图，上面宝藏的位置打了个叉。这种藏宝图算是比较简单的任务，比较有挑战的藏宝图是那种需要解谜的地图。宝藏的谜语都很有趣，解开谜题并寻找宝藏的过程让我充满成就感。骷髅船长任务则是战斗任务，你拿到的是一张类似通缉悬赏的海报，上面有他的名字和大致出没的地点。这种任务里会出现许多种不同的骷髅敌人，全部击杀以后，你会得到骷髅船长的骷髅，然后拿回去领赏。

啊嘿！水手们！

Rare工作室希望让《盗贼之海》成为一款十分开放的合作游戏，好友之间享受游戏乐趣的同时不会受到对方的限制。后来我玩四人合作模式的时候，四人的大帆船需要四名玩家各司其职，全都在甲板上忙碌，才能正常行驶。

起锚的过程如果想加快速度，可以由两到三人合力完成，扬帆和吃风的操作也都可以由多人完成。玩家之间的交流是维持航向的关键，一条船上的水手应该各自负责一项任务，而不是一起跑来跑去。游戏继续进行，我们发现我们四个人的经验等级各不相同，不过都能够参与到共同的任务中。比如等级最高的船员可以接到高级任务，奖励大量金币，而船上所有人都能接到这个任务，共同踏上冒险旅程。

在我的游戏过程中，从未遇到过另外一支队伍，因此没有体验到PVP。不知道这是因为地图太大还是因为参与封闭测试的人太少。我很想尝试和另外一伙玩家组队，相信只有配合默契的船员才能真正发挥出游戏乐趣。但无论如何，《盗贼之海》都将是非常有乐趣的社交冒险游戏。

《盗贼之海》预计2018年3月20日登陆Windows 10和Xbox One。

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关键词：盗贼之海

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