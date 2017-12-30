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Windows 10/Android跨平台联动应用Roamit现已免费和开源

2017-12-30 16:53:09来源：IT之家作者：文轩责编：文轩评论：

IT之家12月30日消息 Roamit是款UWP平台应用程序，它可以让你在Windows 10设备和Android手机之间传输图片、文件、照片等内容。

该应用程序原则上类似于微软的“Cotinue on PC”，“Continue on PC”允许你使用微软的应用程序【比如Cortana、Microsoft Edge和Microsoft Launcher（仅Android）】将Android或iOS设备上的网页链接和图片传输到Windows 10 PC上，不过，这些应用程序目前仅提供有限的“继续使用”体验，微软在Windows 10中实施的“Continue on PC”的主要限制是你无法将电脑上的内容传输到你的手机。

Roamit则打破了这个限制，你可以在任何Windows 10电脑和Android手机之间自由地传输文件。该应用程序还附带了Chrome和Firefox插件，用以提供和微软的“Continue on PC”类似的发送网页到另一台设备的体验。

Roamit还有一个云剪贴板，这允许你的剪贴板内容在你的设备之间同步。例如，你在Windows 10电脑上复制了一段话到剪贴板上，那么很快，这段话将通过云剪贴板同步到你的Android设备上，以供你粘贴。

现在，Roamit宣布，该应用已经完全免费（此前的应用内购为1.49美元），并已在GitHub上开源。如果你使用Windows 10电脑，同时还使用Android手机，那你一定要尝试一下Roamit。这是一个了不起的应用程序，尤其是，它是一个独立开发者开发的。

下载Roamit点击这里

查看Roamit源码点击这里

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关键词：RoamitWin10Android

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