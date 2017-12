Windows 10/Android跨平台联动应用Roamit现已免费和开源

IT之家12月30日消息 Roamit是款UWP平台应用程序,它可以让你在Windows 10设备和Android手机之间传输图片、文件、照片等内容。

该应用程序原则上类似于微软的“Cotinue on PC”,“Continue on PC”允许你使用微软的应用程序【比如Cortana、Microsoft Edge和Microsoft Launcher(仅Android)】将Android或iOS设备上的网页链接和图片传输到Windows 10 PC上,不过,这些应用程序目前仅提供有限的“继续使用”体验,微软在Windows 10中实施的“Continue on PC”的主要限制是你无法将电脑上的内容传输到你的手机。

Roamit则打破了这个限制,你可以在任何Windows 10电脑和Android手机之间自由地传输文件。该应用程序还附带了Chrome和Firefox插件,用以提供和微软的“Continue on PC”类似的发送网页到另一台设备的体验。

Roamit还有一个云剪贴板,这允许你的剪贴板内容在你的设备之间同步。例如,你在Windows 10电脑上复制了一段话到剪贴板上,那么很快,这段话将通过云剪贴板同步到你的Android设备上,以供你粘贴。

现在,Roamit宣布,该应用已经完全免费(此前的应用内购为1.49美元),并已在GitHub上开源。如果你使用Windows 10电脑,同时还使用Android手机,那你一定要尝试一下Roamit。这是一个了不起的应用程序,尤其是,它是一个独立开发者开发的。

下载Roamit:点击这里

查看Roamit源码:点击这里