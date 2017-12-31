IT之家学院：如何为Windows 10启用引导日志

Windows引导日志是一个特殊的文本文档，它里面包含系统在引导过程中加载和卸载的驱动程序的列表，当你遇到系统启动问题需要解决时，系统的引导日志对你也许有帮助。

引导日志的记录默认是关闭的，启用引导日志后，日志将被存储在C:\Windows

tbtlog中，你可以使用记事本或者Notepad++等文本编辑器打开它。

启用或者禁用引导日志有两种方法，一种是使用msconfig图形界面工具，另一种是使用控制台工具bcdedit.exe，在这篇文章中，IT之家将对这两种方法逐一介绍。

通过图形化界面

在微软小娜中搜索并运行:

msconfig

切换到引导选项卡，

选中你要记录引导日志的系统（单系统无需选择），然后将引导日志前面的复选框勾选。

点击确定按钮即可。如果有对话框提示你重启系统，你可以立即重启，如果你在Win10上有未保存的工作，那么稍后手动重启也可以。

通过命令行

在微软小娜中搜索并以管理员身份运行：

cmd

输入并运行以下命令：

BCDEDIT

记下你要开启引导日志的系统的标识符，例如{current}。

输入并运行以下命令：

bcdedit /set {标识符} bootlog Yes

将{标识符}处按照你的实际所需进行替换，比如小编这里是：

bcdedit /set {current} bootlog Yes

要禁用引导日志也非常容易，只需输入并运行以下命令：

bcdedit /set {标识符} bootlog No

将{标识符}处按照你的实际所需进行替换，比如小编这里是：

bcdedit /set {current} bootlog No

好的，以上就是这篇教程的全部内容。若要获取更多教程和科普内容，敬请关注IT之家学院。