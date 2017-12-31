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IT之家学院：如何使用注册表在Windows 10中调整屏幕亮度

2017-12-31 22:14:50来源：IT之家作者：文轩责编：文轩评论：

在这篇文章中，IT之家将教大家如何在Win10中使用注册表调整屏幕亮度，值得注意的是，有一些台式机或者一体机，它们的显示器具有自己的亮度控制。对于本文给出的方法，你需要合适的显示器和合适的驱动程序，如果你使用CRT显示器，那本文中给出的调整屏幕亮度的方法可能不起作用。

提示：若在操作的过程中遇到无法新建项/新建键值/修改键值的情况，请点击这里下载ExecTI，并使用ExecTI运行regedit.exe。

首先，打开命令提示符，输入并运行以下命令：

powercfg /L

你将看到可用电源计划的GUID如下：

记住我们刚刚得到的GUID（如小编这里为381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e）。

打开注册表编辑器（regedit），来到以下目录：

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\【此处替换为你的GUID】

比如：

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e

在此目录下新建项（若存在则无需新建），并将此项命名为：

7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99

来到我们刚刚新建的7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99项，在此项下新建项（若存在则无需新建），并将新建的项命名为：

aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb

进行到这一步，我们所处的位置是以下目录：

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\【此处替换为你的GUID】\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\ aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb\

如：

\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\User\PowerSchemes\381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e\7516b95f-f776-4464-8c53-06167f40cc99\ aded5e82-b909-4619-9949-f5d71dac0bcb\

在此目录下新建两个DWORD（32位）值（若存在则无需新建），分别命名为：

ACSettingIndex

DCSettingIndex

最终的目录结构是这样的：

若要调整在接通电源情况下的屏幕亮度，请双击DWORD（32位）值ACSettingIndex，将该值基数设置为10进制，将其数值数据改为你要调整为的亮度百分比，比如小编要将亮度调整成20%，则输入20，然后点击确定。

若要调整在使用电池情况下的屏幕亮度，请双击DWORD（32位）值DCSettingIndex，将该值基数设置为10进制，将其数值数据改为你要调整为的亮度百分比，比如小编要将亮度调整成20%，则输入20，然后点击确定。

调整完成后关闭注册表编辑器，重启即可生效。

好的，以上就是这篇教程的全部内容，若要获取更多教程和科普内容，敬请关注IT之家学院。

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关键词：注册表Win10屏幕亮度

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