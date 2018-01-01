两年免费升级通道彻底关闭，你还没用上Windows 10 ？

IT之家1月1日消息 此前微软在10月17日正式推送了Windows10创意者更新秋季版，Windows7、Windows8.1仍然可以使用辅助技术升级到最新的Windows 10系统。根据微软Windows 10中文官方网站消息，微软在12月31日关闭了辅助技术免费升级通道。至此，为期两年多的Win10免费升级通道被彻底关闭，你用上Windows 10了吗？

最初在Windows 10发布时，微软宣布了振奋人心的Windows 7、Windows 8.1免费升级计划。不过由于刚开始Win10的兼容性不佳，加上用户对于Windows 10的陌生感，使得升级热情不佳，于是微软进一步采取了激进的“强迫”升级政策，大范围地向Windows 7用户推送Win10自动更新，引发了部分用户怨言。

经过几个大版本更新之后，现在Windows 10系统的可用性和可靠性已经达到了很高的层次，不断推出的重大功能在彻底改变Windows 10是Windows 7换肤版的说法，Windows 10之于Windows 7已经是大不同，Win10特色逐步自成一家，开始菜单和屏幕、Windows商店、UWP生态成为Windows 10桌面移动化的重要内容，不断增添对新硬件和软件的支持，是年迈的Windows 7系统无法实现的事情。

从2018年1月1日开始，Windows 10免费升级计划彻底终结，目前尚不清楚微软是否还有新的推动升级计划，因为Windows 7用户的保有量依然很大，升级Windows 10的任务可谓十分艰巨，这一点还未改变。

根据此前IT之家报道，在11月底的微软年度股东大会上，微软CEO纳德拉宣布，Windows 10设备的月度活跃量已经超过6亿台，而这个数字并非是单纯的装机量，严格来说，Win10的装机量会比活跃数量要大。