三星Notebook 9新款笔记本韩国开启预购：今年1季度登陆全球市场

IT之家1月1日消息 去年12月中旬，三星推出了三款新的Notebook 9系列产品，分别是全新的“Notebook 9 Pen”二合一笔记本电脑以及两款升级的“Notebook 9”笔记本电脑。而现在，三款笔记本已经在韩国开启预售，将于今年第一季度在全球市场发售。

其中，三星Notebook 9 Pen搭载Intel第八代酷睿i7处理器，最高支持16GB运存，以及拥有512GB SSD，内置一个HDMI接口、一个USB-C接口、一个MicroSD卡槽以及一颗支持Windows Hello生物识别技术的摄像头。屏幕方面，这款笔记本搭载13.3英寸、分辨率为1920x1080的显示屏，机身采用镁铝合金设计。

三星Notebook 9 Pen的屏幕支持4096级压感，而从产品命名中也可以了解，其搭载了三星“S Pen”，拥有0.7mm笔触，能够带来更加真实的写作和绘画体验。

常规版Notebook 9（2018）拥有13寸和15寸两个版本，搭载8代酷睿i7处理器，最高支持16GB RAM，1TB SSD，其中15英寸版本搭载了MX150独立显卡，同时两款机型均采用75W的Hexacell电池，支持快速充电。