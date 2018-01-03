联想发布ThinkPad E480/580 Win10笔记本：八代酷睿加持，4999元起售

IT之家1月3日消息 联想今天在北京举行了2018新品上市沟通会，发布了两款ThinkPad系列笔记本新品E480及E580。全新的ThinkPad E480/580笔记本将搭载第八代Intel Core处理器，将于1月11日上市。

外观上，ThinkPad E480及E580抛去了前代产品的圆角外观设计，四面直接以直角过渡，线条更加硬朗凌厉，看起来更加锋利，更适合年轻用户群体的审美。同时，ThinkPad标志性的小红帽以及全尺寸浮岛键盘都得以保留。打开A面，可以看到新款ThinkPad E480/580采用窄边框设计，屏幕距离边框的宽度为6.9mm。

配置方面，新款ThinkPad E480/580搭载的是第八代Intel Core四核处理器，可选AMD Radeon RX 550独立显卡。支持双通道DDR4内存，拥有SATA HDD与PCIe SSD双硬盘位。

接口方面，全新ThinkPad E系列拥有一个HDMI接口、两个USB 3.0接口、一个音频接口，同时还支持TF读卡器、一个USB 2.0接口、锁孔等。还加入了USB Type-C接口，支持快速充电，官方宣称关机状态下1小时可充电80%，同时能够快速连接Think Pad周边。

目前联想ThinkPad E480已经开启预约，i5-8250U处理器+8GB内存+256GB SSD版本售价4999元，i5-8250U处理器+Radeon RX550独显+8GB内存+128GB SSD+500GB HDD版本售价5499元。IT之家小编发现目前京东ThinkPad官方旗舰店已经接受预约。至于ThinkPad E580，目前尚未公布售价和上市信息。

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