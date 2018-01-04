紧急修复Intel芯片漏洞，微软推送Windows 10创意者更新秋季版16299.192

IT之家1月4日消息 近期，来自Intel芯片的缺陷或漏洞被发现，据了解，安全研究人员在英特尔芯片中发现两个关键漏洞“Meltdown”和“Spectre”，利用漏洞攻击者可以从APP运行内存中窃取数据，比如密码管理器、浏览器、电子邮件、照片和文档中的数据。微软随后表示，将为Windows 10等系统推送更新修复漏洞。

现在微软面向Windows 10创意者更新秋季版推送了Build 16299.192补丁更新，具体型号是KB4056892。

下面是Windows 10 Build 16299.192更新内容：

解决了最大文件尺寸策略应用时，事件日志停止接收事件的问题。

解决了微软Edge浏览器中Office联机文档打印失败的问题。

解决触摸键盘不支持标准109键的问题。

解决诸如微软Edge浏览器中视频播放的问题，在显示器播放视频时会影响某些设备，同时还会在第二块显示屏重复出现。

解决微软Edge浏览器在显示软件路径中的内容时停止响应长达3秒的问题。

解决当实际安装、配置和可用内存较大时，在Windows Server 1709版的任务管理器中显示仅有4TB内存的问题。

安全更新，包括Windows SMB Server、Windows的Linux子系统、Windows内核、Windows数据中心网络、Windows图像、微软Edge、Internet Explorer和Microsoft脚本引擎。

Windows 10 Build 16299.192补丁离线包下载：x64 （大小601.78MB）|| x86（大小329.44MB） || ARM（大小566.95MB）