戴尔发布全新XPS 13 Win10笔记本：更小更轻，售6500元起

IT之家1月4日消息 抢在CES之前，戴尔今天推出了全新的XPS 13笔记本，售价999.99美元（约合人民币6500元）起，将于1月4日开卖。

▲图自engadget

XPS、外星人和戴尔游戏副总裁兼总经理Frank Azor表示，XPS 13在各方面都得到了改进。“新款比现款XPS 13更小、更薄、更轻，不像我们的竞争对手那样，为了提供更小更薄的产品而牺牲性能，实际上新款XPS 13的性能提升多达80%，“Azor告诉媒体，他还表示，新款产品的续航也没有妥协，可提供长达19小时的续航时间。

新款戴尔XPS 13（9370）采用第八代英特尔四核i5或i7处理器，运行Windows10或Ubuntu 16.04系统，搭载英特尔UHD Graphics 620显卡，采用3,840x2,160分辨率13.3英寸UltraSharp 4K Ultra HD InfinityEdge触摸显示屏，边框也比上一代更窄，屏幕覆盖康宁大猩猩玻璃4。

新款戴尔XPS 13（9370）配备了一个52Wh的电池，两个雷电3接口，一个USB-C 3.1端口和一个microSD读卡器，电源按钮可选集成支持Windows Hello的指纹识别模块，支持具有可选vPro功能的802.11ac无线以及蓝牙4.1，以及Miracast（无线传屏）功能；内存可选1866MHz的LPDDR3 4GB-8GB双通道SDRAM或板载2133MHz的16GB双通道SDRAM。

存储提供128GB SATA，256GB PCIe，512GB PCIe或1TB PCIe SSD选择，而底座提供130W Dell Dock或180W Dell Thunderbolt Dock。

新款戴尔XPS 13（9370）提供白色和黑色版本，白色的XPS 13使用玻璃纤维编织与涂层，以防止变色，尤其是手掌放置的位置。