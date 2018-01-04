联想ThinkPad阵容大更新：升级8代Intel酷睿处理器

IT之家1月4日消息 赶在CES消费电子展之前，联想更新了旗下ThinkPad产品线，包括：ThinkPad X，ThinkPad T和ThinkPad L系列，这些新品采用更轻薄的设计，均搭载Windows10系统，并且升级到了第八代英特尔酷睿处理器，支持Windows Hello的面部识别，以及USB Type-C电源适配器。联想最近被惠普夺走全球最大个人电脑制造商的称号，他们今年将努力重回第一位置。

ThinkPad X系列

联想在ThinkPad X系列有两款新品：X280和X380 Yoga。两者都提供快速充电，可在60分钟内获得80%的电池续航时间。电池续航方面，X280可以提供长达16.6小时，而X380 Yoga可提供长达13.6小时。与其前代相比，X280轻了20%（2.5磅）和15%（17.4毫米），而X380 Yoga配备了Active Pen和支持Windows Hello的摄像头。

联想X380 Yoga采用360度铰链设计，13.3英寸全高清触摸屏，采用了带有vPro技术的Core i7 8代处理器，16GB内存和高达1TB的PCIe NVMe SSD存储。X280的配置跟X380 Yoga相同，但SSD不是NVMe标准的。

ThinkPad X280起价为999美元，而X380 Yoga起价为1459美元，将于本月晚些时候发售。

ThinkPad T系列

联想在ThinkPad T阵容更新了三款设备：T480s，T480和T580，三款新机都配有红外摄像头、纹识别器和相机隐私保护盖。三款新机都搭载支持vPro技术的8代Core i7处理器，以及可选的独立显卡（GeForce MX150），其中T580可选4K显示屏，并且还可以配备双电池（32Wh和72Wh），使其电池续航长达27小时。

T480的起价为989美元，T480s起价为1269美元，而T580的起价为1,079美元，本月晚些时候发售。

ThinkPad L系列

联想在ThinkPad L产品阵容更新了四款产品：L380 Yoga，L380，L480和L580。ThinkPad L380拥有13.3英寸的全高清屏幕，可以配置最高Core i7处理器，32GB内存和高达512GB的PCIe NVMe SSD。

ThinkPad L380 Yoga是一款带有13.3英寸全高清显示屏的变形笔记本，采用与L380相同的核心规格，具有相同的12小时的电池续航时间。

ThinkPad L480和L580分别是14英寸和15英寸笔记本电脑，核心规格跟上述设备相同，但用户可以添加第二个硬盘，分别可高达1TB和2TB容量。用户也可以选装AMD的Radeon 530独显。

ThinkPad L380 Yoga起价549美元，ThinkPad L380起价449美元，ThinkPad L480起价779美元，ThinkPad L580起价769美元，2018年2月份发售。

扩展坞、显示器和平板电脑

联想为其笔记本电脑推出了ThinkPad Ultra Docking Station扩展坞，它提供了一键式滑动连接机制，有三种型号（都支持X280，T480，T480s，T580，L480和L580）：基础90W版售199美元，Pro 135W版售249美元，Ultra 135W版售299美元，都将在本月晚些时候发货。

联想还推出了两款显示器新品——ThinkVision X24和ThinkVision P32u，前者厚度仅为4mm，边框宽1.1mm，配全高清IPS显示屏（96%sRGB色域）。后者是一款超高清4K显示器，具有多色空间功能，以及Thunderbolt 3输入和输出端口。前者价格为249美元，本月晚些时候发售，后者价格为1349美元，将于3月份发售。

最后要介绍的是联想Tablet 10平板电脑，这是一款10英寸平板电脑，带有可拆卸键盘，支持指纹识别，还带有一支可充电的手写笔，电池续航长达9小时，将于本月晚些时候发售。