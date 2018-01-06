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微软测试Windows 10照片App新动画和特性：全新图片查看器将至

2018-1-6 7:32:55来源：IT之家作者：浮生/实习责编：仲平评论：

据此前的报道，微软正致力于一些新的特性，包括为Win10照片APP添加新动画和特性，其中大部分已经能在Insider版本上看到。目前微软正在对这些特性进行测试，将在未来正式发布。以下是部分新特性的演示。

·新的图片查看器：新的图片查看器能让用户在底部对照片进行预览。程序将以缓存的形式为用户预览图片，无需在屏幕上打开。

·新的动画：这大概算不上重大更新，但看到微软下功夫改善该程序的用户体验，也是令人欣慰的。

·照片的3D动画：这项特性可谓是期盼已久了。终于，微软为照片APP添加了两项新的选项，命名为“添加3D特效”和“添加动画文本”。用户可以通过这些选项，为照片添加动态文本和效果。

·新的研究特性：随着即将到来的更新，微软将在设置中心添加“为所有人贡献研究数据”这一选项，旨在通过收集数据，为用户改善多种搜索功能。有人担心其带来的隐私问题，同样可以将这一选项关闭。

·Remix 3D：去年，微软公布了一项基于社区的服务——Remix 3D。现在看来，微软准备要将它添加到照片APP中了。

其他值得关注的改进：

  • 保存界面的改善；

  • 照片和视频的搜索选项改进（默认开启）；

  • 2018年新的法律条款更新（默认开启）；

  • 视频编辑页面的改善；

  • 保存创作到Onedrive（隐藏）。

根据计划，在微软完成内部测试后，就会这些新特性推送更新。我们非常期待在下一个Insider版本中看到它们，也希望网友们在评论区与我们交流你最感兴趣的特性。

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关键词：微软Windows 10

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