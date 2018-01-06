Crytek工作室：微软Xbox One X性能堪比游戏专用PC

虽然Xbox One X是市面上性能最强的游戏主机，可能也是最好的4K游戏主机，微软改掉了eSRAM，移除了Xbox One的一大瓶颈。不过作为一台主机，Xbox One X还是有些地方不如PC。在最近一次采访中，Crytek工作室产品经理Collin Bishop讨论了这款主机的性能是否足以支持3A大作的4K显示。

Bishop表示：“生活中许多时候人们喜欢抄近路，但微软在Xbox主机上没有抄近路。大多数游戏都会尽力压榨硬件性能，所以我曾以为优化和硬件之间必须做出取舍。但幸运的是，微软的工程师允许开发者自行选择拉伸或是阵列图像输出，让这款主机能够经得起更长时间的考验。”

听上去无疑很振奋人心，那么Xbox One X和顶配游戏PC比起来究竟处于什么位置呢?对此Bishop表示，“Xbox One X堪比主流配置的游戏PC，尤其是在GPU方面。不过在CPU方面，还是PC更出色一些。PC硬件的自定义性质永远都是它的优势。”

“我们可以看AMD Jaguar CPU和Ryzen产品线之间的差别，一打眼就可以看到，性能上至少是三比一或者二比一的比例。”

所以Xbox One X的性能短板很可能会出在CPU上，或许他们会在次世代Xbox主机上进行CPU性能的补足吧。大家对此有何看法？欢迎留言讨论。