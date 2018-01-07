微软小娜知乎献答，意外曝光Surface Phone真实存在

更新：微软小娜随后修改了答案内容，“对于智能助理，权限是个好东西，期待surface phone上小娜的完美表现。(虽然小娜也不知道会不会出surface phone)......"

IT之家1月7日消息 有关于Surface Phone的消息，传的是满城风雨，各路的WP老粉丝们也是从希望中看到绝望，再从绝望中感受到希望。

归根结底还是一个问题：Surface Phone到底有没有？

昨天，知乎上有用户提问了《微软小娜无法调用第三方UWP命令？》的问题，微软小娜官方知乎进行了回答，答案中意外透露了Surface Phone——Surface Phone真的存在！

谢邀，首先是siri和bixby这两款智能助手都是内嵌于手机系统的，而目前的小娜app是第三方应用，在权限支持方面会比较尴尬。使用过windows phone的小伙伴可能就知道windows phone中的小娜就比目前的小娜app要好用很多，能够实现的也更多。微软小娜主打的是跨平台智能助理，包括PC和移动端以及更多平台，比如正在努力做到更多的微信端小娜。对于智能助理，权限是个好东西，期待surface phone上小娜的完美表现。当然，作为智能助理，发展的速度还是比较缓慢的，不过小娜团队会更加努力做到更好，让娜粉们满意。因为在去年小娜三周年庆典上，小娜看到了所有娜粉们对小娜的支持与鼓励，三年不长，但是这一路上的感动小娜从未忘记，小娜团队一定不负众望。

据IT之家此前的报道，美国专利商标局曾发布过微软关于可折叠设备的一系列专利，微软希望能够让用户用上大屏幕，但会依然便携，因此可折叠屏幕手机是目前唯一的方法，尽管并没有消息透露这款可折叠设备就是Surface Phone。

有趣的是，微软近期在其Microsoft Store中开始在测试新的设备软件类别，考虑到近期折叠设备的专利申请，用户似乎有理由相信微软为此准备的对象正是全新的折叠设备Surface Phone。

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等等！

编辑部某隐好像开着挖掘机过来了...





近期关于Surface Phone文章爆料：

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