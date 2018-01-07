微软Cortana将是下一个Groove Music ？

IT之家1月7日消息 在萨提亚·纳德拉上任微软CEO后，逐步减少了对失败产品的投入，在Windows Phone之后，微软手环、Groove音乐服务相继被放弃，微软的其他产品发展也面临着危险。

虽然微软的语音助理Cortana已经被安装到数亿台Windows 10 PC设备中，但在智能音箱和语音助手的竞争中，微软现在已经变得落后，在第三方技能支持方面Cortana仅是亚马逊Alexa的1%。

缩小差距的一项重要方法是将Cortana与微软的企业服务更好地集成，微软此前表示：

我们正在将Cortana集成到下一阶段的销售活动、客户服务和任何需要Cortana的商机中，无论是个人还是商业都可以接触到Cortana。

不过现在看起来计划有所改变，微软在近期博客中宣布：

经过仔细考虑，我们决定停止Cortana集成的预览功能，Dynamics 365不会出现在Cortana的记事本中，Cortana将不再提示用户有关销售活动、客户、商机和会议的相关信息。

在该博客内容发布后，微软进一步更新表示，目前集成的Cortana功能在逐步被删除，但未来将发布功能更强大的集成功能，但并未透露具体时间。

在微软失去对Windows Phone或Windows 10 Mobile的进一步支持后，Cortana也失去了展示自己的最佳移动硬件平台，虽然此后Cortana转向跨平台服务，推出了iOS和安卓App客户端，但是在权限和功能方面无法获得足量的支持或优势，Cortana的扩张前景面临着不确定性风险。