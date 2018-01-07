内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10设备

推出两个月，Windows 10 MR设备份额已达Steam平台4%

2018-1-7 18:59:01来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月7日消息 在去年10月份，微软正式发布了Windows Mixed Reality平台，到目前为止我们还没看到Windows 10 MR平台带来的明显搅局市场的改变，但是变动可能已经在悄然发生。

幸运的是，在Win10 MR设备开售之初就接入支持了SteamVR内容，而Steam商店是目前最大的VR内容库，通过微软和Steam的合作，Win10 MR设备得以打通支持更多的VR内容。

根据Steam的月度统计数据显示，2017年12月份，Steam有超过4%的VR设备采用的是Windows Mixed Reality。

Windows 10 MR设备的崛起将对HTC Vive影响最大，在Oculus Rift份额保持稳定的情况下，HTC Vive的份额有所下降，Oculus Rift是最受欢迎的VR平台设备，占据48.4%的份额，其次是HTC vive为47.26%。

应当特别指出的是，上述份额仅是在Steam平台上，另外Windows Mixed Reality和Oculus Rift也都有自己的专属商店，但这也从侧面表明，Windows Mixed Reality设备的发展趋势看起来还不错。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Win10 MRSteam

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10