推出两个月，Windows 10 MR设备份额已达Steam平台4%

IT之家1月7日消息 在去年10月份，微软正式发布了Windows Mixed Reality平台，到目前为止我们还没看到Windows 10 MR平台带来的明显搅局市场的改变，但是变动可能已经在悄然发生。

幸运的是，在Win10 MR设备开售之初就接入支持了SteamVR内容，而Steam商店是目前最大的VR内容库，通过微软和Steam的合作，Win10 MR设备得以打通支持更多的VR内容。

根据Steam的月度统计数据显示，2017年12月份，Steam有超过4%的VR设备采用的是Windows Mixed Reality。

Windows 10 MR设备的崛起将对HTC Vive影响最大，在Oculus Rift份额保持稳定的情况下，HTC Vive的份额有所下降，Oculus Rift是最受欢迎的VR平台设备，占据48.4%的份额，其次是HTC vive为47.26%。

应当特别指出的是，上述份额仅是在Steam平台上，另外Windows Mixed Reality和Oculus Rift也都有自己的专属商店，但这也从侧面表明，Windows Mixed Reality设备的发展趋势看起来还不错。