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华为MateBook D（2018）明日10点发售：Intel酷睿8代U+MX150

2018-1-8 16:28:40来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月8日消息 在去年12月底，华为发布了新款的MateBook D，2018款的MateBook D升级了第八代酷睿处理器，i5版本使用的是i5-8250U，i7版本使用的是i7-8550U，同时显卡也由NV 940MX升级到MX150。今天华为官方宣布，新款华为MateBook D将在1月9日上午10点开售。

相比旧款，除了配置升级以外，MateBook D最大的亮点应该就是这款屏幕了，6.2mm的窄边框、83%屏占比在非超极本里这样的屏占比应该是比较高了。MateBook D采用15.6英寸1080P屏幕，178度可视角，45%NTSC色域，亮度350尼特。

另外MateBook D（2018）提供了SSD+HDD的拓展插槽，在一个笔记本上可以自己拓展硬盘空间，SSD与HDD接口都有预留。接口方面，提供2个USB 3.0、1个USB 2.0、1个HDMI接口。

具体版本和售价如下：

i5-8250U/8GB内存/256GB SSD/MX150显卡5188元

i5-8250U/8G内存/128GB SSD+1TB HDD/MX150显卡5488元

i7-8550U/8G内存/128GB SSD+1TB HDD/MX150显卡6688元

华为商城购买链接：手机端 | PC端

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关键词：华为华为笔记本MateBook

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