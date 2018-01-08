Windows系统更新性能下降50%？实测告诉你答案

人心惶惶的Meltdown漏洞

这几天DIY领域最大的新闻可能就要数Intel处理器设计缺陷导致的Meltdown安全漏洞了，我们3DM游戏硬件频道也进行过相关报道：《Intel x86被曝存在BUG！回应：AMD/ARM也有问题》，不过随后微软也紧随其后推出了Windows操作系统版本升级，目前包括Win7在内的新版操作系统都可以得到更新，那么之前媒体说出的升级后会造型性能降级究竟是不是真的呢？笔者和各位一样好奇，近日有外媒进行了相关测试，让我们看看结果如何。

开门见山的说，Meltdown是个让使用者模式能够存取核心模式内存的漏洞，影响范围包含Intel绝大部分的处理器和ARM部分处理器，而Spectre则是去除程序与程序之间的界线，致使正常的程序受到影响有机会吐出机密资料，影响Intel处理器。前者已被证实可行性，目前Windows、Linux、macOS、Android等操作系统也已经推出相应的更新，后者实现难度较高，尚未有相关更新推出。

近日传出消息，表示虽然Meltdown已有解决方案，但是却会对性能有一定的影响，有人甚至声称自己的电脑更新系统后性能降低30%到50%。就Intel发表的声明而言，修补过后的性能影响根据应用类型内容与工作量而定，一般使用者并不会发现电脑变慢了，可惜并没有随着声明附上性能信息佐证，那就让我们来一探究竟吧！

实测系统更新后性能有无下降

测试编辑手中刚好有2个Transcend TS256GMTS800 SSD，其中之一先行安装Windows 10并利用True Image系统备份软件复制至另外1个SSD，于Microsoft推出包含修正Meltdown的KB4056892更新档之后，再将其中1个SSD通过Windows Update更新至1709 16299.192版本，而原本的SSD则保持1709 16299.125版本不变。

▲Windows 10 64bit Pro 1709 16299.125/192

从结果而言，Windows 10 64bit Pro 1709 16299.192版本维持更新前相同的性能表现，部分测试结果甚至还更高出一些，因此一般使用者其实不必太担心这个修正档出现性能骤降的情形，以下随着图说一一检视各个测试表现。

▲CPU-Z内置测试程序显示性能相同，更新后还高出些许

▲AIDA64内存与缓存测试双方有高有低，大致上保持同一性能表现。（注：CPU频率不同为软件读取时机点所致）

▲7-Zip压缩速度为1709 16299.125些微领先，解压缩则是相同

▲CrystalDiskMark目标磁盘使用Apacer Z280 240G，16299.192版本在顺序读写方面表现较佳，16299.125则是在单线程4KB读写较佳。

▲3DMark的分数差异可以解释成误差值

▲PCMark 10分数相近

▲CINEBENCH R15同样呈现平手状况

利用Hyper-V建立虚拟机测试

利用Windows 10 Pro版本内置的Hyper-V建立1个虚拟机，虚拟机直接使用Micorsoft提供的Windows 10 dev environment，版本为1709 16299.15，并配置6个处理器与4096MB内存进行测试。测试结果同样没有出现太大的差异，如果使用者建立虚拟机仅止于日常用途，比如下载一些比较隐蔽的电影、或是纯粹为了满足自己的探索欲望，并不需要担心有什么变化。

虚拟机Windows 10 dev environment为Windows 10 64bit Enterprise 1709 16299.15，没有安装KB4056892更新档。

▲在虚拟机内部使用CPU-Z内置测试程序，2个版本同样战成平手

▲虚拟机硬盘档案放置于Apacer Z280 240G，双方存取速度同样没有什么差异

▲SiSoftware Sandra处理器跑分一样你来我往

3DM游戏硬件频道总结

由这些测试可以得知，无论Meltdown修补与否，性能表现都在伯仲之间。更为精确地说，这些针对一般使用状况所设计的测试程序并无法体现差异，也就是对日常应用并没有什么影响。当然，这份测试仅对一般大众具有意义，工作站或是服务器等重负载应用环境又是另外一回事。

另一方面，传出Intel于近几代处理器加入PCID（Process-Context Identifier）功能，替TLB内部信息加上标记对应某个进程，让处理器在切换行程时不必全部清空TLB，因此安装KB4056892更新档之后的效能下降幅度较小。通过此次事件，也可以看出Intel公关操作手法不够细腻，既然消息已经传开，第一时间就应该公布影响范围以及相关资讯，而不是任由外界随意猜测影响公司声誉同时造成人心惶惶，毕竟自己设计的产品只有自己最清楚。