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Xbox One版《绝地求生》更新补丁4发布：瞄准优化、帧数提升、打车更快

2018-1-8 23:27:26来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月8日消息 今天Xbox One版《绝地求生》迎来更新补丁4发布，本次更新修复了部分已知的游戏崩溃问题，提高了使用武器对载具造成的伤害，稍微提升了服务器端和客户端的帧数表现，并且添加了瞄准加速度的设置等内容。

下面是《绝地求生》开发和社区团队公布的说明：

各位Xbox玩家你们好！

感谢您在新年伊始就对我们的游戏进行热情的反馈和支持。团队一直在聆听和回应社区当中的反馈，并致力于提升整体玩家的游戏体验。

下面你将看到我们对提升游戏体验的努力，如对已知的内存崩溃问题的修复，以及游戏性能表现的改进。鉴于已记录的崩溃事件具有极高的复杂性，要解决剩余的所有问题仍然有很长的路要走。修复游戏崩溃，和游戏里的其他问题一样，将是我们不断完善Game Preview版本的重头戏。

游戏体验

  • 现在可以在游戏设置里调整瞄准的加速度。

  • 玩家使用武器对载具造成的伤害提高了。我们将持续监测玩家的游戏体验，并根据其反馈，在未来的更新中做进一步的调整。

  • 北美/欧洲/大洋洲服务器将开设第一人称单排模式。条件允许的话我们将在这些服务器内开设其他模式。

  • 修复了室内光照和阴影表现偏暗和偏蓝的问题。

  • 提升了离开飞机和跳伞时的摇杆加速度。

优化内容

  • 增强PhysX（物理运算）性能

  • 稍微提升了服务器端帧数

  • 稍微提升了客户端帧数

  • 优化了部分特效

设置改动

  • 增加了开启/关闭音乐的选项

BUG修复

  • 修复了一些已知的可能导致游戏崩溃的问题

  • 修复了当多名玩家试图拾取同一资源时出现的UI问题

游戏更新补丁现已上线，大小为4.46G，请小伙伴们在进入游戏前先进行更新。晚上吃鸡就不用担心打不爆车车了。

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关键词：绝地求生Xbox One

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