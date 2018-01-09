【IT之家评选】2017年五大游戏/轻薄本回顾：你方唱罢我登场

CPU市场的躁动在2017年下半年开始从PC市场蔓延到了笔记本市场，同时也让笔记本市场上的产品快速更迭。尤其是超极本市场，与Intel更新CPU的速度一致，八代低压处理器的辉煌使得七代处理器就此落下帷幕。而锐龙APU的诞生也让AMD在2017年末在笔记本市场开始有了喘气的机会，因为随移动版锐龙处理器一起到来的是可圈可点的CPU以及性能强劲的GPU。

由于今年CPU尤其是超低压处理器在性能上的大跃进，比起游戏本，轻薄本显然更加大放异彩，IT之家也分别选出于2017年发售的5款游戏本以及超极本作为各自领域的代表之作。

一、游戏本

1、华硕玩家国度ROG Strix S7zc

产品简介：

华硕玩家国度ROG Strix S7zc采用AMD Ryzen 7 1700处理器，16GB内存，256GB SSD+1TB机械硬盘，17.3英寸1920*1080屏幕，搭载Radeon RX 580显卡。

入选理由：

当AMD正式推出Ryzen处理器的时候，由于其高超的能耗比，发烧玩家自然希望这颗处理器能够登陆移动市场，跟Intel一样，发烧级笔记本开始品尝桌面级处理器的美味。作为板卡界的老大，在发烧级游戏本风生水起的华硕自然承当了“吃螃蟹”的角色。

台北电脑展上，华硕展示了ROG Strix S7zc笔记本，和其他产品不一样的是，这款笔记本首次搭载了桌面版Ryzen处理器，八核十六线程的规格让这款产品当之无愧地坐上移动处理器王者的宝座。

只不过和强悍的处理器相比，ROG Strix S7zc的显卡不得不成为整个笔记本的短板，作为一款面向于骨灰级爱好者的游戏本，Radeon RX 580显卡自然不够给力，对于Ryzen 7 1700来说，GTX 1070或者GTX 1080才能够配得上这颗强大的CPU。

2、神舟ZX8-CP7S1

产品简介：

神舟ZX8-CP7S1采用Intel Core i7-8700K处理器，16GB内存，256GB+1TB硬盘，GTX 1070显卡，15.6英寸1920*1080屏幕。

入选理由：

很难想象如今最顶级的游戏本已经可以搭配性能出色的桌面版CPU，尤其是Intel在年中推出了八代酷睿处理器之后，移动市场也顺利搭载了这颗全新的六核十二线程的怪物。

无论是作为价格屠夫还是追求极致的发烧级游戏本，神舟是国内游戏本市场不可缺少的一部分，而神舟也在蓝天推出相应的模具之后第一时间推出了支持八代酷睿处理器的游戏本。

全新的神舟ZX8-CP7S1搭载了桌面版的Intel Core i7-8700K处理器，另外搭载了16GB内存、1T HDD+256GB SSD硬盘。最为重要的是神舟的这款笔记本采用了GTX 1070显卡，补足了发烧级游戏本在显卡上的短板。

当然神舟ZX8-CP7S1上面还有GX10 Plus这样的猛兽，只是从性价比来看，36999元的怪物显然没有ZX8-CP7S1来的平民。

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3、华硕ROG GX800VHK

产品简介：



华硕ROG GX800VHK采用Intel Core i7-7820HK处理器，64GB内存，双路GTX 1080 SLI显卡，1.5TB SSD，18.4英寸4K屏幕。

入选理由：

当一款笔记本没有预算上限，那么它会变成什么形态？华硕ROG GX800VHK给了我们一个答案。硕大的旅行箱，堪比杠铃的重量以及拉风的水冷散热系统都是这款笔记本独特的标志。

双路GTX 1080显卡，64GB内存以及1.5TB的SSD，让这款笔记本荣获性能巨兽的称号。而独特的水冷散热能够让这款笔记本狂热的内心冷静下来。

不过追求狂热性能以及冷静的代价便是便携性以及续航的极度弱化，失去了水冷散热以及电池供电的华硕ROG GX800VHK笔记本就像是严冬露宿街头的流浪汉，处处遭遇功耗墙、温度墙，同时配套的旅行箱也让华硕ROG GX800VHK笔记本和经常外出的商务人士无缘。

在目前同质化严重的笔记本市场，应该要有华硕这样的厂商出来，尽管这款售价69999元的野兽不是绝大部分玩家的菜，然而拉风的外观以及狂暴的性能就是让追求极致的骨灰级玩家掏钱的最好理由。

4、外星人Alienware15C-R2738

产品简介：



外星人Alienware15C-R2738采用Intel Core i7 7700HQ处理器，16GB内存，256GB+1TB硬盘，GTX 1060显卡15.6英寸FHD屏幕。

入选理由：

与前几年相比，外星人笔记本的关注度似乎少了不少，但是凭借着拉风的外观以及绚丽的灯光，外星人笔记本还是在高端笔记本市场占据一席之地。

华丽的设计以及坚持核心向的元素是外星人总体的定位，虽然整体设计风格并没有什么变化，不过新的外星人笔记本还是在内部做了许多人性化处理，包括降低运行时候的温度、改用更绚烂的灯光。外星人的成功似乎告诉我们，在游戏本趋向同质化的年代，凭借在灯光上的创新也能获得消费者的青睐。

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5、微星GT75VR Titan

产品简介：



微星GT75VR Titan采用Intel Core i7 7820HK处理器，32GB内存，17.3英寸FHD屏幕，GTX 1080显卡。

入选理由：

2017年，随着Nvidia MAX-Q技术的推广，越来越多的笔记本尤其是游戏本开始向轻薄化进军，但是对于追求卓越性能的用户来说。轻薄远远没有性能来的重要，于是传统型厚重游戏本仍然是发烧友所追求的对象。

除了依旧暴力的参数之外，GT75VR主要还是在细节处进行打磨，比如采用的是120Hz屏幕、丹拿音响、赛睿RGB单键背光机械键盘，GT75VR在外设上的搭配似乎已经是笔记本所能给出的极限。

微星GT75VR Titan购买地址：手机点此 || PC点此

二、轻薄本

2017年的轻薄本市场同样风起云涌，Intel发布的移动版八代酷睿处理器也让轻薄本们逐渐补足了性能不足的短板。与此同时，AMD在年末推出了全新的Ryzen移动版处理器，红与蓝交织的火焰即将在2018年彻底燃烧。

1、微软Surface Book 2

产品简介：

微软Surface Book 2采用Intel Core i7-8650U处理器，8GB内存，GTX 1050显卡，13.5英寸3000*2000显示屏，笔记本重量为1.642Kg。

入选理由：

毫无疑问，微软通过Surface Book 2再一次告诉人们未来的终极笔记本是怎样打造的。尽管这款笔记本推出的时候十分地低调，但是给用户造成的轰动却不曾减少。

八代酷睿处理器和Nvidia 10系显卡的加持让Surface Book 2的肌肉更加结实，改进的屏幕也让Surface Book 2趋近于完美。随着市场上二合一笔记本的繁盛，作为导师的微软和他的Surface Book家族自然功不可没。

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2、苹果2017款MacBook

产品简介：



苹果新MacBook采用Intel酷睿i5 7Y54处理器，8GB内存，512GB SSD，12英寸2304*1440屏幕，重量为920g。

入选理由：

在Win10大军压境的笔记本市场，苹果已然是MacOS上最强大的军团，而全新升级的MacBook同样是大家关注的对象。

相比较于上一代产品，2017款MacBook配备全新的处理器和内存，这意味着它将拥有更好的性能。和Win10相比，MacOS的生态更容易被苹果所掌控。当然强大的性能是应用流畅运行的保障，即使是MacOS也是一个道理。

全新的MacBook继续主打轻薄，MacBook出色的工业设计也让新一代的MacBook成为图形工作者的宠儿。

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3、联想YOGA 6 PRO

产品简介：

联想YOGA 6 PRO采用Intel酷睿i5 8250U处理器，8GB内存以及256GB SSD，并且搭配13.9英寸1920*1080分辨率的屏幕，重量为1.37kg。



入选理由：

翻转笔记本自诞生以来就是市场的热门，联想YOGA系列主打高端定位，精湛的工艺与出色的设计是它能够在强者环伺的高端市场中占据一席之地的倚仗。

搭载的Intel八代酷睿处理器也让联想YOGA 6 PRO在性能上取得了巨大的进步，毕竟作为世界上最大的笔记本厂商之一，联想的一举一动都在影响着整个业界。

联想YOGA6 PRO在外形设计和性能方面的表现都十分理想，无论是作为生产力工具还是多元智能交互平台都是最佳的选择之一。

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4、惠普Envy x360

产品简介：



惠普Envy x360搭载Ryzen 5 2500U处理器，8GB内存，256GB SSD，15.6英寸1920*1080屏幕，重量为2.06kg。

入选理由：

在被打压了数年之后，沐浴着Ryzen的春风，AMD终于在10月末推出两款基于Ryzen架构的移动处理器，当然和Intel采取的策略一样，AMD同样将Zen架构首发于低压处理器上，于是首批尝鲜的便是轻薄本。

作为AMD的合作伙伴之一，惠普在发布会的当天就发布了基于Ryzen处理器的Envy X360轻薄本。经过实际测试，Ryzen版Envy X360其CPU性能丝毫不弱于相同规格的Intel版本，而GPU性能则轻而易举地碾压对方。

尽管Envy X360在外观没有太大的变化，但是作为吃AMD Ryzen处理器螃蟹的厂家，还是值得鼓励的。

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5、2017款戴尔XPS 13

产品简介：



戴尔XPS 13搭载i5-8250U处理器，8GB内存，256GB SSD，13.3英寸1920*1080屏幕，重量为1.2kg。

入选理由：

戴尔的XPS在商务人群中就是轻便与精良做工的代名词，作为Intel的亲密合作伙伴，随着Intel正式发布第八代处理器，戴尔也在不久之后发布了自家基于第八代处理器的XPS 13笔记本。

讨巧的外观，出色的屏幕以及全面升级的硬件，让戴尔和XPS系列在高端轻薄本中领先友商不少，同时“XPS”这个品牌也会跟随戴尔一起成为口碑的保证。

2017款戴尔XPS 13购买地址：手机点此 || PC点此

三、总结

伴随着桌面CPU的爆发，2017年的笔记本市场呈现出风起云涌的局面，死气沉沉的笔记本市场随着CPU的大幅进化变得有趣起来。Intel八代酷睿处理器的推出，也让轻薄本市场重新焕发光彩。

与此同时，AMD在移动市场经历了多年的沉寂之后再一次通过锐龙宣示着自己的永不言弃，毕竟对于如今的笔记本市场来说，能够涌入新鲜的血液再好不过。

此外我们可以明显地看到，2017年的笔记本市场继续呈现两极分化的局面。轻薄本以及游戏本不约而同地朝着个性化的方向前进。游戏本追求极致的性能、豪华的外设以及拉风的外观，而轻薄本则追求合理的性能、轻便的外形以及丰富的操作手法，只有这样，日益苛刻的发烧友和商务人士才会用自己手中充裕的预算来对这些产品进行投票。在2017年最为尴尬的还是位居主流市场的商务本们，缺少个性化元素让这些千篇一律的笔记本在茫茫机海中默默无闻。

离别了暗流涌动的2017，2018年的笔记本市场或许将会迎来全新一轮的高潮。年初CES 2017的到来，Intel与AMD已经公布了自家最新的处理器，而这也是时隔多年酷睿和锐龙在移动市场的又一次正面对决。

如果说2017年还属于战前准备的话，那么2018年这两家将会进入全面战争的状态，从服务器、桌面端再到移动端，我们将会在今年看到久违的两家CPU大佬在移动平台上进行的军备竞赛。

当然隔岸观火的消费者，不要忘了AMD与Intel联合研发的处理器，谁知道这颗神秘的新生事物会不会突然间出现在移动市场，给人一个措手不及。

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