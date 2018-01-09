联想首款高通835 Windows 10笔电图赏：平板？电脑！

IT之家1月9日消息 在今天的CES 2018大会上，联想正式发布了旗下首款基于高通骁龙835处理器的Windows 10笔记本电脑产品Miix 630。

和其他已经发布的高通平台Windows 10笔电一样，联想Miix 630依旧主打长续航、轻办公以及LTE网络连接概念，官方宣称这款产品最高能够连续播放20小时视频。

配置方面，联想Miix 630配备分辨率为1920*1280的12.3英寸屏幕，搭载高通骁龙835处理器，最高可选配8GB内存+256GB UFS 2.0存储，后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，可以通过Windows Hello面部识别登录系统。

接口方面，联想Miix 630配备1个USB Type-C接口、1个SD卡读卡器、1个nano-SIM卡卡槽以及1个3.5mm耳机接口。另外，值得一提的是，联想Miix 630在保留nano-SIM卡卡槽的同时，还内置了eSIM模块。

售价方面，联想Miix 630将从799美元（约合人民币5200元）起售，于今年第二季度正式上市。

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