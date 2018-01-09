内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10设备

联想首款高通835 Windows 10笔电图赏：平板？电脑！

2018-1-9 19:20:16来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家1月9日消息 在今天的CES 2018大会上，联想正式发布了旗下首款基于高通骁龙835处理器的Windows 10笔记本电脑产品Miix 630。

和其他已经发布的高通平台Windows 10笔电一样，联想Miix 630依旧主打长续航、轻办公以及LTE网络连接概念，官方宣称这款产品最高能够连续播放20小时视频。

配置方面，联想Miix 630配备分辨率为1920*1280的12.3英寸屏幕，搭载高通骁龙835处理器，最高可选配8GB内存+256GB UFS 2.0存储，后置1300万像素摄像头，前置500万像素摄像头，可以通过Windows Hello面部识别登录系统。

接口方面，联想Miix 630配备1个USB Type-C接口、1个SD卡读卡器、1个nano-SIM卡卡槽以及1个3.5mm耳机接口。另外，值得一提的是，联想Miix 630在保留nano-SIM卡卡槽的同时，还内置了eSIM模块。

售价方面，联想Miix 630将从799美元（约合人民币5200元）起售，于今年第二季度正式上市。

了解最新最全的CES 2018资讯，速去IT之家CES 2018专题页（点此前往）及新品汇总贴（点此前往

以下是来自Phone Arena的图赏，一起来感受下吧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：CES 2018联想Miix 630

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10