戴尔全新XPS 15二合一笔记本发布：搭载“磁悬浮”键盘

IT之家1月10日消息 戴尔刚刚在CES 2018上推出了全新的15英寸版XPS二合一笔记本，配置更加强大，并且还有一些独特的设计。

这款笔记本电脑最有趣的地方是它的键盘，虽然外观和感觉与传统的戴尔键盘没什么区别，但是它采用了依赖磁铁的全新设计，每个按键下面都有磁铁提供反馈力度，通过控制排斥力的强度，可以创造更深的点击感，而不是被仅有的0.7mm键程所限制。

新款15英寸版XPS配置也非常强大，我们知道13英寸版机型采用了英特尔的低功耗处理器（以前称为酷睿M），而15英寸版搭载了一个65瓦的处理器，集成了来自AMD的Radeon RX Vega图形显卡，这款新芯片是英特尔与AMD三十年来首次合作的产物，将英特尔的高功率处理器与备受欢迎的Radeon品牌显卡相结合。

该笔记本可配置8代i5或i7处理器，8GB至16GB内存，1080p或4K触摸屏以及128GB至1TB SSD。拥有四个USB-C端口，其中两个支持Thunderbolt 3，还有一个microSD卡读卡器和一个耳机插孔。还提供手写笔支持，但必须单独购买。

这款笔记本电脑起价1299.99美元（约合人民币8484元），预计在今年春天的某个时候上市。

戴尔今天还发布了一些PC配件，包括两款新的“超薄”显示器，一个23.8英寸的1080p型号和一个27英寸的quad HD型号，两者都支持HDR，并且相对来说售价比较实惠，前者为299.99美元，后者为499.99美元。

最后，戴尔还宣布推出一款小巧的便携式Thunderbolt SSD，存储空间为500GB的售价为439美元，1TB的为799美元。