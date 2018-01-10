全球首例！武汉成功实施HoloLens远程会诊手术

据湖北日报报道，1月8日，武汉协和医院叶哲伟、吴星火教授率领的手术团队通过远程会诊系统，指导新疆博州人民医院，成功实施了全球首例混合现实技术三地远程会诊手术。此次会诊在武汉协和医院骨科医院、新疆博尔塔拉州人民医院、美国弗吉尼亚理工大学三个地方同时展开，先后为维吾尔族、蒙古族、汉族患者成功实施了手术。

一只标记笔“穿越”至手术无菌区，在“病灶”上圈圈点点。从何处植钉、沿什么方向、植入多深等，笔指到哪儿，手术做到哪儿。指挥落刀的，不是手术室内的医生，而是远在武汉的协和医院骨科教授叶哲伟。

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这是一场由武汉协和医院总指挥、跨越3700公里的远程会诊手术。同时，横跨太平洋、相隔15000公里的美国弗吉尼亚理工大学学者也“亲临”手术室，参与细节讨论。

整个手术场景极为科幻，位于中国中部和美国东海岸的远程医生戴上特殊头盔，仿佛拥有了透视眼，患者病灶部位的全息投影成像，精准地“悬浮”在眼前，如身临其境般进行指导。远在新疆博尔塔拉州人民医院的主刀医生同样戴着头盔，仿佛远程专家举着模型并肩而站，一边演示一边标注手术路径，体验“手把手”的现场教授。

协和医院叶哲伟教授通过远程会诊系统和混合现实技术，“进入”新疆博州人民医院的手术室，“手把手”地指导当地医生实施手术，千里会诊成真。

武汉协和医院于2017年6月曾成功实施世界首例HoloLens混合现实技术引导下的髋部骨折手术。