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Intel CPU难兄难弟：NVIDIA打脸为显卡推送spectre补丁

2018-1-10 23:05:29来源：IT之家作者：浮生/实习责编：玄隐评论：

保护你的电脑，请尽快安装最新的NVIDIA显卡驱动！

自新年以来，Intel等CPU的Meltdown和Spectre漏洞已经引起了极为广泛的恐慌。祸不单行，用户们可能得面对又一波担忧了，因为安全漏洞已经不仅仅只影响CPU。在最新的显卡驱动里，NVIDIA已经在为这次的漏洞推送补丁了。

据ZDNet报道，NVIDIA称他们的显卡不受Meltdown漏洞影响（该漏洞只针对Intel的CPU），但会受到范围更广、造成问题更严重的Spectre影响。对此，NVIDIA发布了安全公告，称会提供一个“初步的安全更新，以减少受影响的范围”，并将会继续更新跟进。

这些更新不仅会推送给消费级的GeForce显卡，还会推送到重量级的产品上，例如Quadro系列和Tesla系列。

Geforce、Quadro和NVS显卡的更新和驱动补丁（版本号390.65）现已可以安装，包括Windows和Linux版本。Tesla和Grid的驱动更新将会在一月底前发布。

对于显卡驱动的更新，更多用户通常会选择安装前先观望一会，确认有无突如其来的重大问题。这一次，用户们最好“尽快地”给显卡驱动打上补丁。

同时，新的GeForce驱动包含了大量平常的问题修复和性能改善，包括对堡垒之夜的优化和添加大逃杀模式的Shadowplay高光时刻支持。

今天早晨一则新闻里，微软和Intel已经对打Meltdown和Spectre漏洞补丁带来的降速情况进行了进一步的详细说明。对Intel老平台和旧版Windows（Windows10以前的版本）用户来说，情况不容乐观。

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关键词：NVIDIA漏洞显卡

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