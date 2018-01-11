内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯 软件之家
Win10之家 WP之家
iPhone之家 iPad之家
安卓之家 数码之家
评测中心 智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页 >Win10之家>Win10设备

LG gram Z980系列轻薄笔记本发布：重量只有965g

2018-1-11 19:05:47来源：TechWeb作者：江建龙责编：仲平评论：

今天是CES2018科技春晚开展的第2天，迎来了各大厂商许多新品的黑科技。现在最新消息，LG在CES上正式首发新一代的LG gram Z980系列轻薄笔记本，机身重量只有965g。

据消息了解，新一代LG gram Z980系列轻薄笔记本外观设计延续了上一代轻薄设计，采用全新的新的纳米碳镁合金机身，显示屏铰链保持不变，边缘圆滑没有尖角。采用LG自家的IPS InCell面板，可选触摸屏。继续提供13.3寸(13Z980)、14寸(14Z980)、15.6寸(15Z950)三种款式，机身重量分别为965克、995克、1095克。拥有可调亮度背光键盘、DTS Headphone X多声道环绕音效。最主要的是，升级内部风扇更安静，并重新设计了内部结构，除了自带的SSD之外还额外提供了第二个插槽供扩展。

配置方面，新一代LG gram Z980系列搭载英特尔最新的第八代酷睿四核i7/i5处理器，UHD 620核芯显卡，SSD固态硬盘，支持802.11ac Wi-Fi，支持蓝牙4.2。内置72Wh电池容量，可选的Thundebolt 3接口以及更高容量的电池，可实现19-22.5小时的续航时间。在安全方面，可选指纹识别。扩展接口方面，2个USB 3.0 Type-A、1个USB Type-C(可选支持雷电3或者USB 3.0)、1个HDMI、SDXC读卡器。

最后，新一代的LG gram Z980系列轻薄笔记本真是薄的轻松，续航能力也不错，充满电可以使用一整天，很符合头脑简单的用户。LG计划将在下个月在美国发售，官方还未公布定价。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LG笔记本

软媒旗下网站 IT之家| 辣品 - 超值导购，优惠券| 6655网址之家| Win10之家| Win8之家| Win7之家| Vista之家

软媒旗下软件： 魔方| 旗鱼浏览器（极速内核）| 软媒时间| 酷点桌面| 闪游浏览器（IE内核）| Win7优化大师| Win8优化大师| Win10优化大师| 软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图| Archiver| 刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C) RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司 版权所有 鲁ICP备11016544号-10