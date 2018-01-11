LG gram Z980系列轻薄笔记本发布：重量只有965g

今天是CES2018科技春晚开展的第2天，迎来了各大厂商许多新品的黑科技。现在最新消息，LG在CES上正式首发新一代的LG gram Z980系列轻薄笔记本，机身重量只有965g。

据消息了解，新一代LG gram Z980系列轻薄笔记本外观设计延续了上一代轻薄设计，采用全新的新的纳米碳镁合金机身，显示屏铰链保持不变，边缘圆滑没有尖角。采用LG自家的IPS InCell面板，可选触摸屏。继续提供13.3寸(13Z980)、14寸(14Z980)、15.6寸(15Z950)三种款式，机身重量分别为965克、995克、1095克。拥有可调亮度背光键盘、DTS Headphone X多声道环绕音效。最主要的是，升级内部风扇更安静，并重新设计了内部结构，除了自带的SSD之外还额外提供了第二个插槽供扩展。

配置方面，新一代LG gram Z980系列搭载英特尔最新的第八代酷睿四核i7/i5处理器，UHD 620核芯显卡，SSD固态硬盘，支持802.11ac Wi-Fi，支持蓝牙4.2。内置72Wh电池容量，可选的Thundebolt 3接口以及更高容量的电池，可实现19-22.5小时的续航时间。在安全方面，可选指纹识别。扩展接口方面，2个USB 3.0 Type-A、1个USB Type-C(可选支持雷电3或者USB 3.0)、1个HDMI、SDXC读卡器。

最后，新一代的LG gram Z980系列轻薄笔记本真是薄的轻松，续航能力也不错，充满电可以使用一整天，很符合头脑简单的用户。LG计划将在下个月在美国发售，官方还未公布定价。